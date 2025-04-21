Обвинение просит арестовать экс-депутата Курской облдумы Васильева

В Мещанский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву. Его обвиняют в хищении средств, выделенных на строительство укреплений в регионе. Следователи МВД просят арестовать фигуранта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Максима Васильева Фото: Соцсети Максима Васильева

Максима Васильева задержали накануне, 20 апреля. ТАСС сообщал, что он вместе с гендиректором ООО «КТК сервис» Андреем Воловиковым дал показания по делу экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Их задержали соответственно 15 и 16 апреля по обвинению в хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 1 млрд руб. из регионального бюджета.

Средства выделялись АО «Корпорация развития Курской области». Показания против обвиняемых также дали находящиеся под следствием руководители корпорации. По их словам, злоумышленникам «откатывали» до 15% от стоимости заключенных госконтрактов. И заместитель, и его начальник не признали вину.

Подробности — в материале «Ъ» «Курские "откаты" оценили в Москве».

Никита Черненко