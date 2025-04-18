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Коммерсантъ FM
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ТАСС узнал, кто дал показания на бывшего губернатора Курской области Смирнова

Свидетельские показания на представителей руководства Курской области дали гендиректор ООО «КТК сервис» Андрей Воловиков и депутат Максим Васильев, который сейчас участвует в военных действиях на Украине. Их имена указаны в материалах уголовного дела экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Вина Смирнова и Дедова подтверждается показаниями других фигурантов дела, свидетельскими показаниями, среди которых результаты допроса Васильева и Воловикова»,— говорится в документах, с которыми ознакомился ТАСС.

Алексей Смирнов и Алексей Дедов были задержаны 15 и 16 апреля. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что фигуранты похитили из бюджета как минимум 1 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Курские "откаты" оценили в Москве».

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