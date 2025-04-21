WP: многие американские госслужащие не отчитываются о работе по требованию Маска

Далеко не все федеральные служащие в США отправляют еженедельные отчеты о проделанной работе, которые потребовал от них глава Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илон Маск. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы и интервью с более чем 30 госслужащими из разных ведомств. По ее данным, многие ведомства уже не требуют такую отчетность от сотрудников или же не проверяют присланные письма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Nathan Howard / Reuters Илон Маск

Фото: Nathan Howard / Reuters

22 февраля Илон Маск потребовал от федеральных служащих раз в неделю присылать отчет о проделанной работе в пяти пунктах, в противном случае им грозит увольнение. Как сообщала ранее WP, через два дня после этого управление кадровой службы заявило, что такая отчетность является добровольной, но невыполнение этого требования может повлечь за собой увольнение сотрудника.

По данным газеты, политика различных федеральных учреждений в этом отношении с самого начала была непоследовательной: некоторые из них вообще не требуют такой отчетности от сотрудников, другие требуют, но не проверяют присланные им отчеты. Кроме того, как отмечают источники WP, в условиях, когда официальный срок службы господина Маска приближается к концу (как специальный госслужащий, он может работать в DOGE не более 130 дней в году), различные ведомства все реже требуют такие отчеты. При этом у WP нет точных данных, в каком количестве учреждений продолжают требовать такую отчетность, а в каком нет.

Яна Рождественская