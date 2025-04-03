Под Илоном Маском закачался пост
Останется ли миллиардер в Белом доме после завершения работы DOGE
Президент США Дональд Трамп сообщил своему окружению, что в ближайшие недели Илон Маск уйдет с поста в Белом доме. Об этом пишет Politico. Сейчас формально миллиардер — специальный государственный служащий и куратор Департамента эффективности правительства (DOGE). И Маск, и Белый дом все отрицают. Ранее Трамп говорил, что глава Tesla и SpaceX будет работать в правительстве до конца мая. Отпустят ли его из Белого дома? И кто оказался самым нетерпимым противником DOGE? Расскажет Екатерина Вихарева.
Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters
Фотография в прыжке с оголившимся животом, римский салют на инаугурации, бензопила и кепка MAGA, замена старинного стола в Овальном кабинете после визита Маска-младшего, роспуск агентства США по международному развитию и случайное сокращение программы по профилактике Эболы — так могут запомнить Илона Маска во власти, если он и правда уйдет.
Департамент эффективности правительства DOGE — в честь криптовалюты и собаки из мема — по плану должен проработать 130 дней. Они, впрочем, истекают уже в последних числах мая. Пока Маск на американских телеканалах продолжает прославлять его деятельность. Он среди прочего анонсировал громкий арест:
«Как говорится, колеса правосудия вращаются медленно, но верно. Я надеюсь, что человек, укравший 400 тыс. номеров социального страхования, будет арестован на этой неделе».
Статью Politico дополняют источники телеканала ABC News, несмотря на все официальные опровержения. Сообщений о напряженности в Белом доме все больше. А Трамп рассказывает, что, благодаря Маску, США вернут в бюджет почти $1 трлн. И добавляет, что глава Tesla «очень умный» и «настоящий патриот». Тем временем в Демократической партии куратора DOGE предложили проверить на наркотики.
Однако уходу Илона Маска из Белого дома может способствовать именно недовольство внутри команды Трампа. Якобы считается, что тот несправедливо почувствовал себя в Овальном кабинете хозяином. Но и его, и своих ошибок никто не признает, говорит политолог, американист Ян Веселов: «Одна из последних встреч кабинета министров закончилась перепалкой Маска с госсекретарем Марко Рубио, министром транспорта Шоном Даффи и министром по делам ветеранов Дагом Коллинзом.
В партии тоже, безусловно, есть недовольство. Многие федеральные органы имеют отделения в штатах. Люди, которым придется в ближайшие годы переизбираться, уже его чувствуют. Была целая серия встреч с избирателями. Прошли они достаточно неприятно. И идея чрезвычайности — очень удобный способ в случае чего свалить эту историю на Маска».
Уже в марте у Маска, Трампа и Республиканской партии начали падать рейтинги. И тут Маск, человек-таран администрации миллиардеров, самого богатого пула спонсоров, дал слабину, отмечает директор международного института политической экспертизы Евгений Минченко: «Это был донор номер один. Он просто раздавал деньги избирателям и продолжает делать это сейчас. Скандальные довыборы судьи в Верховный суд Висконсина, например. Прикол-то был в том, что кандидат, которого поддерживал Маск и вложил достаточно много денег, проиграл. Не то что обуза, а то, что миллиардер, оказывается, не всесилен.
Тех же самых республиканских сенаторов Маск буквально запугивал, мол, ребята, если вы не будете делать все, как говорит вам Дональд Трамп, найду вам оппонента, и вы не переизберетесь. Теперь оказывается, что отбиться-то можно».
Пост Илона Маска не утверждали в Сенате. После истечения полномочий куратора DOGE есть сценарий перевода на роль неофициального советника или даже на полноценную чиновничью должность. Но тогда придется передать Tesla, соцсеть Х и SpaceX в доверительное управление.
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