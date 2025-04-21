Китай возвращает в США заказанные самолеты Boeing

Китай вернул США самолет Boeing 737 MAX, пишет агентство Reuters со ссылкой на портал отслеживания AirNav Radar. Это второй случай возвращения воздушного судна, предназначенного для китайской авиакомпании Xiamen Airlines.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dan Catchpole / Reuters Фото: Dan Catchpole / Reuters

По данным AirNav Radar, самолет 737 MAX, уже окрашенный в цвета Xiamen Airlines, приземлился на Boeing Field в Сиэтле накануне вечером. Он вылетел из центра сборки Boeing в Чжоушане. 18 апреля, как утверждает телеканал CNBC, из Чжоушаня вылетел еще один Boeing 737 MAX.

Сегодня представитель китайской авиакомпании подтвердил отправку двух Boeing в США, однако причины и инициатор возвращения не уточняются. В Boeing ситуацию никак не прокомментировали.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщало, что Китай отказался от дальнейших закупок самолетов США для китайской Boeing Co. Власти КНР также потребовали от местных компаний не заказывать у США авиационное оборудование и авиадетали. В Bloomberg объяснили такой шаг Китая ответными мерами на введение 145-процентных американских пошлин.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Пошли на исключение».