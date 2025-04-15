Bloomberg: Китай приостановил закупку самолетов из США из-за торговой войны

Власти Китая приказали отечественным авиакомпаниям отказаться от дальнейших поставок американских самолетов для китайской Boeing Co. Пекин также потребовал у китайских компаний полностью остановить закупку авиационного оборудования и авиадеталей у американских компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jason Lee / Files / Reuters Фото: Jason Lee / Files / Reuters

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, это ответ КНР на 145-процентные пошлины, введенные Соединенными Штатами. Такое распоряжение поступило после того, как Китай объявил о 125-процентных пошлинах на американскую продукцию. По информации агентства, тарифы сами по себе сделали поставку самолетов в Китай нецелесообразной, так как производители из США столкнулись бы со слишком высокими расходами.

Китайская гражданская авиакомпания отказалась давать комментарии Bloomberg.

10 апреля США увеличили пошлины на все китайские товары с 125% до 145%. Китай в ответ поднял пошлины на американские товары с 84% до 125%. Сегодня глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон допускает разрыв торговых отношений с Пекином. Китай неоднократно заявлял, что не хочет торговой войны с Соединенными Штатами, но если Белый дом продолжит экономическое противостояние, КНР будет бороться до конца.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Пошли на исключение».