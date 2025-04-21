Кремль отказался называть сроки урегулирования конфликта на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова говорить о временных рамках урегулирования конфликта с Украиной. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, допустившего заключение соглашения между Москвой и Киевом на этой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках. Президент Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования»,— сказал представитель Кремля журналистам.

18 апреля госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Вашингтон откажется от посредничества между Россией и Украиной, если в ближайшие дни не убедится в готовности сторон завершить конфликт. Вскоре вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «некоторые события», произошедшие за «последние 24 часа», внушают оптимизм. 20 апреля Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Украина достигнут соглашения на этой неделе.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Мир под гарантии Христа».

Лусине Баласян