Трамп: надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия и Украина заключат сделку на этой неделе. По его словам, обе стороны начнут сотрудничать с США.

«Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе. Обе стороны начнут вести бизнес с Соединёнными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние»,— написал президент в соцсети Truth Social.

18 апреля власти Украины заявили, что достигли предварительного соглашения с США по добыче редкоземельных металлов, которое сорвалось после публичной ссоры президентов США и Украины в Белом доме. Дональд Трамп сообщил, что страны подпишут соглашение в четверг 24 апреля.

Ранее госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут отказаться от роли посредника в урегулировании конфликта на Украине, если на это потребуются «еще недели или месяцы».