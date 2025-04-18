Рубио: США могут прекратить посредничество в урегулировании между РФ и Украиной

Руководство США свернет свои посреднические усилия в вопросе украинского урегулирования, если в ближайшие дни не появится явных признаков того, что соглашение может быть достигнуто. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в пятницу по итогам встреч с европейскими партнерами в Париже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julien De Rosa / Pool / Reuters Фото: Julien De Rosa / Pool / Reuters

«Мы не собираемся продолжать эту работу неделями и месяцами подряд. Поэтому нам нужно очень быстро решить, и я говорю о нескольких днях, выполнимо ли это в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если это не так, то у нас есть и другие приоритеты, на которых мы должны сосредоточиться»,— сказал господин Рубио журналистам (цитата по Reuters).

В четверг, 17 апреля, американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом посетила Париж. Американцы обсудили с европейскими коллегами ход переговоров по урегулированию на Украине. В Госдепартаменте позже прием назвали обнадеживающим, заявив, что мир возможен, если все страны поставят цель завершить конфликт.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с Марко Рубио. В Госдепе по его итогам сообщили, что «президент Трамп и США хотят завершения этой войны и представили всем сторонам контуры сделки». Господин Лавров подтвердил готовность России к продолжению совместной работы с Соединенными Штатами по устранению первопричин украинского конфликта.

Подробнее о визите американцев в Париж — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая