Мир под гарантии Христа

В ночь на 21 апреля истекает срок 30-часового пасхального перемирия в зоне украинского конфликта, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Поначалу отвергнув инициативу Москвы, в Киеве вскоре не только согласились прекратить боевые действия, но и в ответ призвали продлить перемирие на 30 дней. Пытаясь перехватить инициативу, президент Владимир Зеленский заявил, что «30 дней могут дать миру шанс», реализация которого теперь будет зависеть от дальнейших действий России. Однако вечером в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин команд о продлении перемирия не давал.

Объявление перемирия позволило отметить Пасху российским бойцам на передовой (на фото: военнослужащие на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Объявление перемирия позволило отметить Пасху российским бойцам на передовой (на фото: военнослужащие на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области)

30 часов или 30 дней

Отсчет времени 30-часового перемирия в зоне украинского конфликта начался в 18 часов субботы, 19 апреля. Это произошло после того, как ранее в тот же день Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил о прекращении боевых действий до ноля часов 21 апреля.

Поздравляя российских военнослужащих с Пасхой, президент РФ сделал заявление, ставшее полной неожиданностью и для россиян, и для Украины, и для всего мира. Он сообщил, что, руководствуясь гуманитарными соображениями, российская сторона объявляет полуторадневное пасхальное перемирие.

«Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий»,— заявил Владимир Путин.

Разъясняя смысл своего решения, он указал на то, что эта инициатива покажет, «насколько искренней является готовность киевского режима и его желание да и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса». «Мы, со своей стороны, к ним всегда были готовы и всячески приветствуем стремление американской стороны, президента Трампа, наших китайских друзей, председателя Китайской Народной Республики, стран БРИКС, всех сторонников справедливого, мирного урегулирования украинского кризиса»,— заверил Владимир Путин.

Инициатива Москвы явно застала Владимира Зеленского врасплох — в своем первом комментарии он поспешил решительно отвергнуть российское предложение. «Насчет очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей — сейчас по территории Украины ширится воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинские ПВО и авиация уже начали работать в защиту. "Шахеды" в нашем небе — это подлинное отношение Путина к Пасхе и к жизням людей»,— написал Зеленский в своем Telegram-канале.

После этого ведущие мировые СМИ сообщили, что Киев не откликнулся на пасхальное перемирие Москвы и отказался продемонстрировать встречную готовность к примирению, как того требует от него администрация США. «Аналитики считают, что краткое предложение о прекращении огня — это легкая дипломатическая победа Путина, попытка остановить американскую сторону от разрыва отношений и способ позиционировать себя как лидера, который больше всех хочет мира»,— написала газета The Wall Street Journal.

Судя по всему, изучив реакцию на первоначальный отрицательный ответ Зеленского, в Киеве быстро поняли, что он явно промахнулся со своей обличительной речью в адрес Москвы, и были вынуждены спешно давать задний ход. Всего через три часа Владимир Зеленский сделал новое заявление, кардинально отличавшееся от его изначальной позиции. Он не только согласился прекратить боевые действия, но и предложил продлить 30-часовое перемирие на 30 дней.

«Если Россия внезапно готова действительно приобщиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально — тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля. Это покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс»,— написал президент Украины в своем Telegram-канале.

После этого ВСУ было приказано прекратить огонь по позициям России. По сообщению телеканала BBC, ссылающегося на украинского высокопоставленного военного, с учетом неожиданности предложения о перемирии на линии фронта с украинской стороны царит неразбериха по поводу того, что оно будет означать.

Дальнейшее развитие событий в воскресенье, 20 апреля, показало всю хрупкость пасхального перемирия: стороны принялись обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Как сообщило уже в первой половине дня Минобороны России, после объявления перемирия ВСУ 444 раза обстреляли позиции армии России, осуществили 900 ударов БПЛА, в результате которых есть погибшие и раненые, а также повреждения гражданских объектов.

В свою очередь, Владимир Зеленский утверждал, что перемирие нарушает не Украина, а Россия.

Как испечь кулич мира

Объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие создает новую ситуацию в украинском урегулировании, которое зашло в тупик. Неслучайно в конце прошедшей недели президент США Дональд Трамп и его окружение начали посылать активные сигналы о готовности в случае дальнейшего промедления уже в ближайшее время прекратить усилия по завершению конфликта.

«Если по каким-то причинам одна из двух сторон сделает это очень сложным, мы просто скажем: "Вы дураки, вы глупцы, вы ужасные люди". И мы просто откажемся от этого. Но, надеюсь, нам не придется этого делать»,— заявил Дональд Трамп в пятницу, 18 апреля, общаясь с журналистами в Белом доме.

За день до этого растущую усталость Вашингтона от отсутствия прогресса в украинском урегулировании подтвердил после встречи в Париже с европейскими партнерами госсекретарь США Марко Рубио. «Мы готовы принимать участие в работе так долго, как это потребуется, но не бесконечно. Если мы увидим, что прогресса нет,— сказал он,— нам придется заняться другими делами». Как предположили американские СМИ, эти слова были адресованы европейцам и украинцам.

Глава пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News разъяснила позицию Вашингтона более подробно. «Важно, чтобы европейские партнеры услышали нас: мы не намерены заниматься этим год, мы не будем проводить встречи ради встреч, мы не станем ждать и надеяться»,— заявила госпожа Брюс. «Мы не станем возглавлять усилия по урегулированию, если стороны или одна из двух сторон не будет сотрудничать. Полагаю, наши европейские партнеры услышали в Париже, что этому должны способствовать все, что требуется соглашение, что необходимо прекращение огня»,— добавила она.

На этом фоне пасхальное перемирие Москвы возвращает к жизни предложение трехнедельной давности, сделанное одним из изначально антироссийски настроенных европейских политиков — президентом Финляндии Александром Стуббом, который пытается сблизить позиции США и Европы.

Общаясь в конце марта с президентом Трампом в его резиденции во Флориде, финский лидер сообщил, что «20 апреля было бы хорошим временем для полного прекращения огня без каких-либо условий». По его словам, он предложил эту дату, поскольку, во-первых, в этот день будет отмечаться Пасха и, во-вторых, это будет происходить накануне истечения 100-дневного срока пребывания Трампа на посту президента США (30 апреля).

Предложение президента Стубба про пасхальное перемирие изначально было воспринято в мире весьма скептически как полностью оторванное от реальности и не вызвало отклика ни в Киеве, ни в Москве, ни в одной из западных столиц.

После этого в интервью Die Welt, отвечая на вопрос, «является ли сближение с Россией будущим планом и для Европы», президент Стубб сделал еще одно неожиданное признание, сообщив, что «в долгосрочной перспективе» это так, однако «это будет зависеть от того, удастся ли достигнуть перемирия на Украине, когда начнутся мирные переговоры».

«Мы находимся на этапе, когда европейские лидеры едины во мнении, что однажды будет сближение с Россией, но это должно происходить в тесной координации с союзниками. И, по моему скромному мнению, это должно последовать, прежде всего, в тесной координации с Францией, Соединенным Королевством и, наконец, с Германией»,— сообщил он, добавив, что Финляндия не видит «прямой военной угрозы со стороны России».

После объявления пасхального перемирия предсказавший его президент Стубб в воскресенье, 20 апреля, поговорил с Владимиром Зеленским и призвал Россию согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня.

Как сообщила газета The New York Post со ссылкой на представителя вашингтонской администрации, США и европейские союзники Киева попытаются согласовать первый совместный план полного прекращения огня на Украине на предстоящей встрече в британской столице. «На следующей неделе в Лондоне мы хотим вынести решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Затем мы намерены провести переговоры с русскими и сказать: "Итак, это лучшее и окончательное предложение"»,— цитирует официального американского представителя The New York Post.

По словам американского чиновника, для привлечения России к будущим переговорам Вашингтон может предложить Москве ослабление антироссийских санкций и, возможно, разблокирование замороженных на Западе активов РФ.

«Пряником для русских может стать взгляд на то, как мы можем ослабить санкции, которые сейчас действуют в отношении России. Другой вопрос заключается в том, как нам поступить с замороженными российскими активами — теми $300 млрд, которые находятся в Брюсселе, что будет с ними»,— отметил собеседник издания.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, Вашингтон также планирует организовать еще одну встречу спецпосланника президента Трампа Стивена Уиткоффа с представителями России для обсуждения рамочного соглашения по урегулированию на Украине. Ранее Стив Уиткофф заявил о том, что появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, а урегулирование может выйти за рамки «пяти территорий (Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области.— “Ъ”)» и включать вопросы гарантий безопасности и отказа от принятия Украины в НАТО.

Сергей Строкань