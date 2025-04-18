Вэнс заявил об оптимизме по поводу урегулирования на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская сторона оптимистично настроена по поводу хода переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. По его словам, «некоторые события» в этом направлении произошли «даже за последние 24 часа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

На встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме Джей Ди Вэнс заявил, что расскажет ей о переговорах с Россией и Украиной и последних новостях по теме урегулирования конфликта. «Я не буду забегать вперед, но мы действительно настроены оптимистично и надеемся, что сможем положить конец этой войне»,— сказал вице-президент США (цитата по AFP).

18 апреля госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Вашингтон откажется от посредничества между Россией и Украиной, если в ближайшие дни не убедятся в готовности сторон завершить конфликт. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя его слова, заявил, что переговоры уже принесли «определенный прогресс», однако контакты «идут сложно».

О переговорах Украины, Европы и США — в материале «Ъ» «Парижский сбор».

Лусине Баласян