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Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо

Президент России Владимир Путин подарил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу пасхальное яйцо ручной работы. На нем изображена Владимирская икона Божией Матери. Изделие расписано вручную масляными красками и сделано из фарфора.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как сообщает ТАСС, предстоятель Русской православной церкви и президент обмениваются пасхальными подарками по традиции. Подарил ли патриарх что-то Владимиру Путину, не уточняется.

Владимир Путин в своем обращении к православным россиянам заявил, что Русская православная церковь играет большую роль в упрочении семейных ценностей. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться о прочном мире на Руси.

20 апреля православные христиане празднуют Пасху вместе с католиками. В последний раз у верующих дата праздника совпала в 2017 году.

Как прошло богослужение в храме Христа Спасителя — в репортаже Андрея Колесникова «В жизнеутверждающем духе».

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Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время богослужения

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время богослужения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре) во время богослужения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре) во время богослужения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Верующие во время богослужения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Верующие во время богослужения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) (в центре) перед началом богослужения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) (в центре) перед началом богослужения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Верующие в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Верующие в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Генеральный директор ООО «Маер Групп» Константин Майор (в центре слева)

Генеральный директор ООО «Маер Групп» Константин Майор (в центре слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Священнослужители во время богослужения

Священнослужители во время богослужения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пасхальное богослужение в кафедральном соборе Рождества Христова в Кишиневе

Пасхальное богослужение в кафедральном соборе Рождества Христова в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Пасхальное богослужение в кафедральном соборе Рождества Христова в Кишиневе

Пасхальное богослужение в кафедральном соборе Рождества Христова в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Церемония встречи благодатного огня из Иерусалима в Кишиневе

Церемония встречи благодатного огня из Иерусалима в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Пасхальное богослужение в храме Святого Иоанна Предтечи в Красноярске

Пасхальное богослужение в храме Святого Иоанна Предтечи в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Протоиерей Казанского кафедрального собора Николай Преображенский (слева) и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (второй слева) во время богослужения

Протоиерей Казанского кафедрального собора Николай Преображенский (слева) и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (второй слева) во время богослужения

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге

Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге

Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге. Слева направо на переднем плане: министр спорта РФ Михаил Дегтярев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев

Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге. Слева направо на переднем плане: министр спорта РФ Михаил Дегтярев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Богослужение в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Богослужение в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Богослужение в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Богослужение в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Богослужение в канун Пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Богослужение в канун Пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Чин освящения яиц, куличей и пасхи в Казанском соборе в Санкт-Петербурге

Чин освящения яиц, куличей и пасхи в Казанском соборе в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Верующие во время богослужения в Воскресенском Смольном соборе в Санкт-Петербурге

Верующие во время богослужения в Воскресенском Смольном соборе в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд  /  купить фото

Праздничное Пасхальное богослужение в храме Святого Иоанна Предтечи в Красноярске

Праздничное Пасхальное богослужение в храме Святого Иоанна Предтечи в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Раздача куличей местным жителям в ДНР

Раздача куличей местным жителям в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Празднование католической пасхи в Красноярске

Празднование католической пасхи в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей в Церкви святой блаженной Ксении Петербургской

Чин освящения пасхальных куличей в Церкви святой блаженной Ксении Петербургской

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шелагин  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей в Троицком соборе Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге

Чин освящения пасхальных куличей в Троицком соборе Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шелагин  /  купить фото

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Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время богослужения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре) во время богослужения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Верующие во время богослужения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) (в центре) перед началом богослужения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Верующие в кафедральном соборном храме Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Генеральный директор ООО «Маер Групп» Константин Майор (в центре слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Священнослужители во время богослужения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пасхальное богослужение в кафедральном соборе Рождества Христова в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Пасхальное богослужение в кафедральном соборе Рождества Христова в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Церемония встречи благодатного огня из Иерусалима в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Пасхальное богослужение в храме Святого Иоанна Предтечи в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Протоиерей Казанского кафедрального собора Николай Преображенский (слева) и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (второй слева) во время богослужения

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге. Слева направо на переднем плане: министр спорта РФ Михаил Дегтярев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Богослужение в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Богослужение в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Богослужение в канун Пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Чин освящения яиц, куличей и пасхи в Казанском соборе в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Верующие во время богослужения в Воскресенском Смольном соборе в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Татьяна Горд  /  купить фото

Праздничное Пасхальное богослужение в храме Святого Иоанна Предтечи в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Раздача куличей местным жителям в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Празднование католической пасхи в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей в Церкви святой блаженной Ксении Петербургской

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шелагин  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей в Троицком соборе Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шелагин  /  купить фото

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