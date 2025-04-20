Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо
Президент России Владимир Путин подарил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу пасхальное яйцо ручной работы. На нем изображена Владимирская икона Божией Матери. Изделие расписано вручную масляными красками и сделано из фарфора.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Как сообщает ТАСС, предстоятель Русской православной церкви и президент обмениваются пасхальными подарками по традиции. Подарил ли патриарх что-то Владимиру Путину, не уточняется.
Владимир Путин в своем обращении к православным россиянам заявил, что Русская православная церковь играет большую роль в упрочении семейных ценностей. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться о прочном мире на Руси.
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