Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо

Президент России Владимир Путин подарил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу пасхальное яйцо ручной работы. На нем изображена Владимирская икона Божией Матери. Изделие расписано вручную масляными красками и сделано из фарфора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как сообщает ТАСС, предстоятель Русской православной церкви и президент обмениваются пасхальными подарками по традиции. Подарил ли патриарх что-то Владимиру Путину, не уточняется.

Владимир Путин в своем обращении к православным россиянам заявил, что Русская православная церковь играет большую роль в упрочении семейных ценностей. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться о прочном мире на Руси.

20 апреля православные христиане празднуют Пасху вместе с католиками. В последний раз у верующих дата праздника совпала в 2017 году.

Как прошло богослужение в храме Христа Спасителя — в репортаже Андрея Колесникова «В жизнеутверждающем духе».