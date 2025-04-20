В жизнеутверждающем духе

В ночь с 19 на 20 апреля президент России Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя, чтобы встретить Пасху. Вместе с ним был его народ и специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Сергей Собянин не умолкали ни на минуту

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Сергей Собянин не умолкали ни на минуту

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Разные люди пришли в этот день в храм Христа Спасителя. Было много верующих из тех, что повторяют губами наизусть молитвы, идущие от престола с микрофонами. Но много было и других.

— Откуда вы? — спрашивал я молодую женщину.

— Из Московской области,— видимо, честно отвечала она.

— Как же вам удалось сюда попасть? — удивлялся я.— Такое впечатление, что здесь случайных людей нет.

— Да по приглашению,— светло улыбалась она мне.

— А приглашение где же взяли? — задавал я лишний вопрос.

— На все воля Божья! — резонно замечала она.

И не стал бы я говорить об этом, в том числе и с ней, если бы таких девушек по приглашению не было много. Справедливости ради и молодых людей тоже.

Немолодые люди, если копнуть, оказывались, как правило, помощниками депутатов.

И все не забывали упомянуть про святое пасхальное перемирие, объявленное верховным главнокомандующим. Ему отдавали должное задолго до явления в храме.

Были мамы со многими детьми. Я вот видел с тремя. Один мальчик был совсем маленький, лет полутора, и все вокруг опасались, что в самый ответственный момент (то есть даже не в тот, когда на крестный ход выйдет патриарх, а когда появится здесь уже и Владимир Путин) мальчик начнет неутомимо плакать.

И ведь он так и не заплакал. Хороший мальчик.

А мама объясняла старшенькой, девочке лет четырех, кто такие святые, чьи лики девочка рассматривала на стенах:

— Они помогали людям. Они и сейчас помогают.

Девочка тогда задавала логичный вопрос:

— А они сейчас там, за веревочками стоят?

Веревочками она называла канатики, которыми было огорожено пространство внутри храма для богослужения, прежде всего солея и амвон.

Девочка рассуждала верно: если они и сейчас помогают, то их, наверное, позвали же на такой праздник. И может, даже без приглашения пришли.

А мама рассказывала, что святые уже не живут:

— Ну то есть как не живут?.. Не знаю, как тебе объяснить... Я и сама затрудняюсь...

Да, момент был сложный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молитвы сейчас необязательно читать на память

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Молитвы сейчас необязательно читать на память

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сразу после входа в храм, у большой доски объявлений, можно было понять, чем живет он. Записывали в Школу трезвости при храме Святителя Тихона в Северном Тушино. Приглашали на занятия людей, «имеющих проблемы, вызванные употреблением алкоголя» и «родственников, у которых в семье есть проблема пьянства или наркомании».

Помогали тем, кто нуждался в реабилитации после того, как «участвовал в неправославных религиозных практиках и теперь хочет воссоединиться с православной Церковью». Это всегда пожалуйста.

Записывали волонтерами: «Твоя помощь нужна на Донбассе и в Курске!.. Заполни анкету и стань добровольцем!..»

Слева, в зоне, примыкающей к левому клиросу, был организован проход. Служители просили посторониться прихожан:

— Сейчас понесем стол для плащаницы...

Прихожане и здесь были, конечно, не случайные. Татьяна Москалькова, уполномоченный по защите прав граждан, Анна Кузнецова, вице-спикер Госдумы... Больше из Госдумы, кажется, никого и не было, только уже после крестного хода на клирос взошел лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Там его ожидали коллеги, в том числе Дмитрий Мезенцев, новый полномочный представитель президента в Конституционном суде, протиснувшийся к клиросу сквозь толпу незадолго до этого.

Не было, как раньше, никого из правительства. Да вот и руководство Госдумы и Совета федерации словно договорилось не представительствовать в эту ночь в храме.

Тут было кому нынче представительствовать. И это был даже не Владимир Путин.

Христос должен был по всем признакам воскреснуть.

Впрочем, признаки были пока что косвенные.

То есть в 23:45 мимо меня прошел с лампадкой Владимир Якунин, возглавлявший миссию фонда Андрея Первозванного в Иерусалиме. В лампадке находился Благодатный огонь.

Владимир Якунин запыхался, капли пота выступили на его челе. Но он успел (а было и по-другому), и уже через полминуты стоял на солее, перед дьяконскими вратами, открывая лампадку, которая далась не сразу, но у Владимира Якунина и опыт был в этом деле гигантский, так что мощные свечи, зажженные от Благодатного огня, вскоре буквально заполыхали в храме.

— Ох, устала я стоять...— жаловалась своему спутнику еще одна женщина, пришедшая волей Божьей по приглашению.

— Устала...— повторил, а на самом деле, будем честны, передразнил ее он.— Вон председатель Московской городской думы — и то стоит!..

Женщина, конечно, примолкла.

Мимо наконец пронесли стол с простой белой скатертью, без плащаницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерину Мизулину и Шамана заметили все. Но и они заметили всех

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Екатерину Мизулину и Шамана заметили все. Но и они заметили всех

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Напротив, в срединной части храма, в первом ряду стояли суворовцы. У некоторых к началу службы были настолько белые лица, что я всерьез опасался за их благополучие. И два человека в разгар службы все-таки выбрались наружу: слишком задолго, очевидно, встали у канатиков, не рассчитали сил, особенно когда в храме стали кадить ладаном. И то сказать: не на свежем воздухе на плацу стоять.

А вот певец Шаман со спутницей, Екатериной Мизулиной, продержались. И Кирилл Дмитриев, еще один новый представитель президента, тоже устоял на своем месте. То есть те, кто воспользовался услугой, были все из новых, кому ее предложили, на это стоит обратить внимание. И как отказаться? И зачем? Да, сегодня здесь были на виду два Кирилла.

Что ж, служба шла своим чередом, ушли с плащаницей на крестный ход, в храме возле правого клироса появились президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. И разве можно не сказать, в каком прекрасном расположении духа был Владимир Путин? Это, видимо, перемирие, им же объявленное, повлияло. Он без конца улыбался, шутил (было заметно по тому, что Сергей Собянин беспрестанно смеялся шуткам, причем порою безудержно), и это, без преувеличения, продолжалось весь тот час, что они провели на клиросе. Держа большую свечу в руках и рассказав про одно, Владимир Путин начинал про другое, снова про какое-то веселое.

Ну да ведь и праздник был такой.

Остальные-то в храме не так уж и радовались, мне казалось (а может, на этом фоне).

Патриарх и остальные вернулись с крестного хода.

Шаман энергично, с благодарной улыбкой и так приветливо кивнул проходившему мимо служителю с хоругвью, но тот не заметил, был сосредоточен на том, чтобы донести древко до алтаря и горнего места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Кирилл сделал свое дело

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Патриарх Кирилл сделал свое дело

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Патриарх Кирилл зачитал из Библии:

— Кто пришел к третьему часу, с благодарением празднует... Кто пришел к шестому часу, пусть нисколько не сомневается, ибо ничего не решается...

Он словно успокаивал президента, пришедшего к двенадцатому часу.

— Кто успел прийти только в одиннадцатый час, и тот да не страшится появления! Ибо щедр Владыка, принимающий последнего как первого, успокаивая пришедшего в одиннадцатый час так же, как и того, кто с первого часа...

Нет, про двенадцатый час вообще ничего не было.

— Постившиеся и непостившиеся, веселитесь! — великодушно призывал патриарх.— Трапезой обильно насладитесь все! Все наслаждайтесь пиром веры! Никто не плачет о своем убожестве, ибо открылось общее царствие!.. Никто да не боится смерти, ибо освободила нас смерть Спасителя!.. Сошедшего пленил ад, огорчил его, и огорчился сам ад!.. Огорчился, ибо низложен... Смерть, где твое жало?! Где твоя победа? Воскрес Христос — и ты низвергнута!.. Воскрес Христос — и пали демоны!.. Воскрес Христос — и жизнь утверждается!

И далее в том же жизнеутверждающем духе.

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На выходе из храма, на улице, где активно фотографировались на фоне огромного сияющего яйца покинувшие храм прихожане, женщина спрашивала у своей спутницы:

— Не знаешь, а крестный ход будет?..

— Нет,— успокаивала ее подруга,— не сегодня.

— Да? — сомневалась та.— А вроде куда-то уходили...

Все было, и было сегодня.

И всегда будет, хотелось бы верить.

В трапезной храма только началось.