Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны, которые отмечают Пасху. Он заявил, что Русская православная церковь играет большую роль в укреплении общественного согласия, воспитании подрастающего поколения и упрочении семейных ценностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Самого искреннего признания заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких»,— добавил Владимир Путин в своем поздравлении (цитата по сайту Кремля).

Президент и мэр Москвы Сергей Собянин присутствовали на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал молиться о мире на Руси. В 2025 году дата празднования Пасхи — 20 апреля — совпала и у православных, и у католиков.