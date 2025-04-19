Летний сезон определяется с курортами

Крым, Сочи и Абхазия — туроператоры назвали альтернативы Анапе, которая осталась за бортом курортного сезона. Однако в этих случаях вопросы могут возникнуть с транспортной доступностью, заявили “Ъ FM” игроки рынка. Ранее Роспотребнадзор признал 150 пляжей Кубани непригодными для купания. Власти Краснодарского края еще ранее заявляли, что отдыхающим будут доступны альтернативы: экскурсии на винодельни и гастротуры. Отели также задумывались о том, что предложить туристам, кроме моря. Привлечь клиентов рассчитывают в первую очередь те гостиницы, у которых есть свои SPA-комплексы и бассейны. Побережье Крыма, в свою очередь, безопасно для курортного сезона, отметили в Роспотребнадзоре. В связи с этим полуостров активно готовится к ажиотажному спросу на отдых в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Какие альтернативы Анапе есть у россиян? И возможно ли еще изменить планы на отдых? На этот вопрос “Ъ FM” ответил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян: «Никто особо и не ждал этого заявления Роспотребнадзора. Люди начали аннулировать свои поездки уже в январе. Мы видим резкий рост Крыма (+27%) по сравнению с прошлым годом. Растет соседний с Анапой Туапсинский район (+16%), Геленджик (+15%), Сочи (+12%). Абхазия — это не Россия, тем не менее там +15% к спросу.

Но главный бенефициар, конечно, Крым.

Те люди, которые в этом году не поедут в Анапу, ищут ведь аналогичные ценники, а они априори ниже сочинских. Так что этот курорт растет хуже всех. Сочи — самый дорогой курорт России, а люди хотят отдохнуть всей семьей, условно, за 100 тыс. руб. на неделю. Дагестан и все остальное тоже намного дешевле, как и Азовское побережье. Конечно, меньшая часть, буквально менее 3%, может быть, 5% россиян вместо Анапы выберут дальнюю заграницу, в первую очередь Турцию, Египет, ОАЭ. 95% остановятся все-таки на отдыхе в России. Вместе с тем Крым в прошлом году принял от силы 6 млн отдыхающих, а его емкость — больше 10 млн туристов. Если бы в Анапу совсем никто не приехал, это страшная теория, а все эти люди отправились бы на полуостров, то в Крыму бы все равно оставались места».

Помимо пляжного отдыха, в самой Анапе планируется запустить обширную событийную программу. Например, в регионе работают сыроварни, улиточные фермы, аквапарки. Путешественники могут отдохнуть на Кипарисовом озере, покататься на внедорожниках по предгорью и окунуться в грязевой кратер, который находится недалеко от города. Но экскурсионная программа не сможет полноценно заменить пляжный отдых, уверена гендиректор туристической компании «Роза ветров» Мария Свиридова: «Люди едут в Анапу именно ради моря и солнца. Ехать на Кубань ради солнца без воды, кайф, согласитесь, небольшой. То есть море — это самое главное, это ресурс, который, к сожалению, не в каждой области у нас есть. Поэтому альтернативой может быть только море. Я думаю, что те, кому это нужно, кто планирует детей оздоровить и хочет, чтобы они накупались, поедут в Сочи, Турцию или Крым.

Кубань, безусловно, прекрасна, и винные, и гастротуры, и все остальное, но одно другое не замещает. Вместе с тем в Анапе много санаториев. И если нужно подлечиться, то это идеальный вариант».

Ожидается, что открытыми для купания летом будут более 130 км Таманского залива. В России есть несколько курортов, которые по стоимости и сервису соответствуют Анапе, но в некоторых из них мест на летний сезон уже не найти, рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков: «Купаться можно в Темрюкском районе, его часть вполне доступна. Это же касается и всего, что дальше Анапы в сторону Сочи. Можно просто ездить на море в рамках винных туров. Все всех устраивало всегда. Я уверен, что будут даже те, кто станет купаться даже под запрещающими знаками.

Но действительно в последние три года альтернативными морскими направлениями стали Калининградская область, Дагестан. В общем-то все водоемы в той или иной мере испытывают ажиотаж, связанный как раз с перераспределением потоков из-за сложностей с территориями, приближенными к району специальной военной операции. В Калининградской области тоже высокий спрос, и видится определенный дефицит объектов размещения на летний период. В прошлом году, кстати, Балтийское море было очень теплым. Каспийский кластер тоже хорош, но там еще недостаточно инфраструктуры, недостаточно отелей».

Тем временем власти Краснодарского края пообещали гостиничному бизнесу поддержку. Например, отсрочки по налогам и страховым взносам. Это распространится в том числе на санатории, аквапарки, базы отдыха, детские лагеря и турфирмы.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Кулецкая