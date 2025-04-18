США уничтожили нефтяной порт Рас-Иса в Йемене

США нанесли авиаудары по нефтяному порту Рас Иса в Йемене, расположенному в провинции Эль-Ходейда на побережье Красного моря. Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил Штатов (CENTCOM) в соцсети Х. В ведомстве отметили, что суда продолжали поставлять топливо через этот порт, несмотря на то что США объявили хуситов террористической организацией.

Как передает Al Mayadeen, в результате ударов порт загорелся. По данным Минздрава Йемена, погибли 13 человек, 30 получили ранения. Издание Al-Masirah сообщает о 22 погибших.

Хуситы назвали удары «военным преступлением», и предупредили, что они «не останутся безнаказанными».

В марте президент США Дональд Трамп объявил о старте военной операции против йеменских хуситов. Как отмечала NYT, операция может затянуться на полгода, а её стоимость, вероятно, превысит $1 млрд. По данным CNN, в Йемене планируется наземная операция против хуситов, которая начнётся с юга и востока, где расположено международно признанное правительство. Её могут поддержать США, ОАЭ и Саудовская Аравия.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Йемен готовят к "освободительной битве"».