Песков прокомментировал слова Рубио о возможном выходе США из мирных переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время пятничного пресс-колла переадресовал вопрос о возможном выходе США из переговоров о мирном урегулировании на Украине в Вашингтон. По его словам, определенные наработки по урегулированию есть, но впереди много сложных обсуждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Наверное, этот вопрос нужно задавать в Вашингтоне»,— сказал господин Песков.

Пресс-секретарь российского лидера при этом отметил, что переговоры уже принесли «определенный прогресс». «Этот прогресс связан с тем мораторием, которого придерживалась Россия»,— пояснил он, уточнив, что речь идет о моратории по ненасению ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

«Россия придерживалась этого моратория, чего не скажешь об украинской стороне»,— добавил он.

Утром в пятницу госсекретарь США Марко Рубио по итогам встреч с европейскими партнерами в Париже предупредил, что США могут прекратить посредничество в урегулировании между РФ и Украиной, если в ближайшие дни не появится явных признаков того, что соглашение может быть достигнуто.

Подробнее о визите американцев в Париж — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая