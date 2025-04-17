Парижский сбор

Американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом прибыла в Париж для встреч со своими французскими коллегами. Одной из ключевых тем визита гостей из Вашингтона стало урегулирование российско-украинского конфликта. Однако сугубо франко-американских переговоров не вышло. В тот же день во французскую столицу прибыли чиновники из Киева, из-за чего Париж на сутки превратился в центр разноформатных дипломатических дискуссий, в которых также приняли участие представители Великобритании и Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Julien De Rosa / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Julien De Rosa / Pool / Reuters

Спустя неделю после того, как Стив Уиткофф почти четыре с половиной часа общался с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, спецпосланник Дональда Трампа и глава Госдепартамента Марко Рубио отправились на переговоры в Париж. Повестка их встреч — с президентом Эмманюэлем Макроном, главой МИДа Жан-Ноэлем Барро и дипломатическим советником Елисейского дворца Эмманюэлем Бонном — не ограничивалась Украиной. Гостям из Вашингтона предстояло обсудить также ход переговоров с Тегераном об иранской ядерной программе, тарифную войну и ряд других вопросов. Однако именно украинская проблема вызывала в тот день наибольший интерес у общественности и СМИ.

Как заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, господам Рубио и Уиткоффу понадобилось «срочно обсудить ситуацию с европейскими партнерами», поскольку «то, что происходит, неприемлемо», а «мир хочет, чтобы это закончилось».

Отчасти повышенное внимание к конфликту в этот день было вызвано и тем, что утром 17 апреля глава офиса президента Украины Андрей Ермак неожиданно сообщил, что также приземлился в Париже, взяв с собой министров иностранных дел и обороны Андрея Сибигу и Рустема Умерова. По его словам, украинские чиновники собирались встретиться во французской столице как с представителями государств «коалиции желающих» (неформальное объединение около 30 стран, пообещавших поддерживать Киев вопреки позиции Вашингтона), так и с господами Рубио и Уиткоффом.

В итоге день, который должен был начаться с новостей о франко-американских контактах, стартовал с переговоров господина Ермака с французскими, немецкими и британскими коллегами.

Такой поворот событий создавал впечатление, будто Киев и «желающие» решили подготовить друг друга к встречам с американскими дипломатами, а заодно продемонстрировать, что некогда популярный тезис — «ничего об Украине без Украины» — все еще работает.

Закрутившаяся активность не осталась незамеченной в Москве, где в четверг утром успели даже выразить пожелания к стартовавшему в Париже дипломатическому марафону. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, не было никаких сомнений, что «пойдет разговор о различных аспектах урегулирования конфликта». Он напомнил, что господин Путин довольно долго беседовал с господином Уиткоффом, и заверил, что содержание той дискуссии было доведено до Дональда Трампа. «Дальше ожидали бы проявления Европой и Украиной ориентированности на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от европейцев видим ориентирование на продолжение войны»,— сказал господин Песков.

Следом за спикером Кремля высказаться решили спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.

По словам господина Ушакова, у Владимира Путина «хороший был разговор» со Стивом Уиткоффом, а по словам господина Дмитриева, его встреча с американским коллегой и вовсе вышла «крайне продуктивной».

Впрочем, глава РФПИ добавил, что «много людей, структур, стран пытаются сорвать» диалог Москвы и Вашингтона.

Шла ли речь о собравшихся 17 апреля в Париже, он не уточнил. Однако съехавшиеся во Францию «желающие» с посылами из Москвы решили не согласиться. Напротив, они настаивали, что настроены на скорейшее урегулирование боевых действий, и обвиняли РФ в затягивании установления режима прекращения огня.

При этом переговорщики, несмотря на повышенный интерес, не баловали общественность подробностями своих встреч. После беседы Эмманюэля Макрона (на которой с французской стороны также присутствовали Жан-Ноэль Барро и Эмманюэль Бонн) с Марко Рубио и Стивом Уиткоффом Елисейский дворец лаконично отчитался, что «обсуждения были сосредоточены в основном на мирных переговорах, направленных на прекращение российской агрессии в Украине», а также были посвящены работе «коалиции желающих». В пресс-службе французского лидера уточнили, что на встрече присутствовал советник по нацбезопасности Великобритании Джонатан Пауэлл. Украинских представителей, как следовало из пресс-релиза, на это рандеву не позвали. Однако, как ранее сообщалось, перед встречей с американскими дипломатами господин Макрон переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Впрочем, на этом дискуссии в Париже не закончились — сразу после встречи с Эмманюэлем Макроном господа Рубио и Уиткофф оказались за одним столом с украинскими, французскими, немецкими и британскими коллегами.

Так или иначе, пока дипломаты были погружены в многочасовые дискуссии и не спешили делиться деталями, агентство Bloomberg со ссылкой на источники рассказало, что во время переговоров европейцы требовали от американской стороны доказательств того, что Россия серьезно настроена на прекращение огня. Кроме того, они просили коллег из Вашингтона пояснить, какие шаги собирается предпринять Дональд Трамп, если переговоры с Москвой потерпят неудачу. Ряд других СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Марко Рубио и Стив Уиткофф пытались убедить Париж не мешать Вашингтону вести диалог с РФ и не выдвигать заведомо раздражающие Кремль идеи — такие как размещение европейских миротворцев на территории Украины.

Удалось ли прийти хоть к какому-то консенсусу, до позднего вечера четверга не сообщалось. Однако, как заверил в соцсети X Марко Рубио, в Париже он находился «с одной целью — добиться реальных, практических решений для прекращения войны между Россией и Украиной». В свою очередь, Дональд Трамп 17 апреля внезапно заявил, что ждет от Москвы ответа на предложение о прекращении огня до конца текущей недели. «После этого мы примем решение. Я верю в приближение мира в Украине»,— заявил глава Белого дома.

Антон Васильев