Рубио: отмена санкций ЕС против России может стать частью соглашения по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны Евросоюза должны участвовать в мирных переговорах по Украине, чтобы отмена европейских санкций против России могла стать частью соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Часть санкций против России, санкции, которые ввел ЕС, мы не можем их отменить,— сказал глава Госдепа.— Поэтому они (страны ЕС.— "Ъ") должны быть вовлечены (в переговоры.— "Ъ"), если это когда-либо станет частью сделки» (цитата по ТАСС).

В четверг, 17 апреля, американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом посетила Париж. Американцы обсудили с европейскими коллегами ход переговоров по урегулированию на Украине. В Госдепартаменте позже прием назвали обнадеживающим, заявив, что мир возможен, если все страны поставят цель завершить конфликт. Однако в пятницу глава Госдепа предупредил, что США могут прекратить посредничество в урегулировании между РФ и Украиной, если в ближайшие дни не появится явных признаков того, что соглашение может быть достигнуто.

Подробнее о визите американцев в Париж — в материале «Ъ» «Парижский сбор».

Анастасия Домбицкая