США представили всем сторонам контуры сделки по украинскому конфликту

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио и подтвердил готовность Москвы к продолжению работы с США для устранения первопричин украинского кризиса. Господин Рубио рассказал российскому коллеге о цели президента США урегулировать конфликт в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Рубио передал своему российскому коллеге то же самое сообщение, которое команда США передала российской делегации и европейским союзникам в Париже: президент Трамп и США хотят завершения этой войны и представили всем сторонам контуры сделки», — сказано в сообщении Госдепартамента США.

В сообщении отмечается, что в Париже был «обнадеживающий прием»: предложенные США пункты соглашения показывают, что мир возможен, если все страны поставят цель завершить конфликт. Сергей Лавров и Марко Рубио договорились поддерживать связь, в том числе относительно планируемых на следующей неделе американцами и европейцами встреч с украинской стороной.

Подробнее о работе над мирным соглашением — в материале «Ъ» «Договорились».

Екатерина Отрашкевич