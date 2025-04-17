Лавров провел телефонный разговор с Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой Госдепартамента США Марко Рубио. Как сообщает пресс-служба МИД РФ, госсекретарь проинформировал российского министра о состоявшихся у него и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господин Лавров подтвердил готовность России к продолжению совместной работы с Соединенными Штатами по устранению первопричин украинского конфликта. Министры условились поддерживать оперативную связь, в том числе в контексте встреч американской, европейской и украинской стороны на следующей неделе.

11 апреля господин Уиткофф провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в России. По итогам встречи американский спецпосланник назвал вопрос территорий ключевым для Москвы. Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает ответа России о прекращении огня на Украине уже на этой неделе.