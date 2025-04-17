Трамп: ответ России по прекращению огня ожидается на этой неделе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ожидает ответ от властей России на предложение о прекращении огня на Украине уже на этой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Мы услышим от них на этой неделе, очень скоро на самом деле, и посмотрим. Но мы хотим, чтобы это прекратилось. Мы хотим, чтобы прекратились смерти и убийства»,— сказал господин Трамп журналистам в Овальном кабинете (цитата CNN).

Глава Белого дома сказал, что не является «большим поклонником» своего украинского коллеги Владимира Зеленского. Он добавил, что не считает его «ответственным» руководителем и в очередной раз обвинил господина Зеленского в начале боевых действий на Украине.

11 апреля спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. По итогам встречи господин Уиткофф назвал вопрос территорий ключевым для российской стороны. Глава пресс-службы американского президента Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп и Стив Уиткофф уверены, что Россия хочет завершить кризис на Украине. Она добавила, что экономическое сотрудничество США и России возможно, но перед этим необходимо прекратить огонь.