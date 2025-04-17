Индекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов впервые с 4 апреля

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) (IMOEX2) в 21:06 мск вырос на 4,06% и достиг 2904,27 пункта. IMOEX2, который показывает динамику рынка, в том числе на утренней и вечерней сессии, поднялся выше 2900 пунктов впервые с 4 апреля. Позже показатель незначительно снизился и на 20:19 мск составлял 2893,14 пункта (+3,67%).

Рост котировок наблюдается на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что он рассчитывает получить от России ответ по возможному перемирию на Украине уже на этой неделе.

Индекс Мосбиржи до этого стабильно падал. 7 апреля он оказался на минимальном уровне в этом году — 2 708,86 пункта. Тогда падение также было вызвано заявлением господина Трампа. После введения пошлин в отношении 185 стран в 10-50% глобальный рынок за несколько дней потерял $5 трлн.

Подробнее — в материале «Дональд Трамп обыграл доллар».

Екатерина Отрашкевич