Индекс Мосбиржи упал на 4,72%

Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже (MOEX: MOEX) продолжил снижение и обновил минимум текущего года. Индекс Мосбиржи и РТС упали на 4,72% относительно уровня закрытия основной сессии предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск. Это новый минимум с декабря 2024 года.

На 11:40 мск наблюдается незначительный рост. Индекс Мосбиржи составляет 2 708,86 пункта, РТС — 1 012 56.

Лидерами падения стали ПАО «Группа компаний ПИК» (-10%), «ВК» (-10%), «Селигдар» (-10%) и «Сургутнефтегаз» (-9,2%).

Падение индекса Мосбиржи и РТС последовало за обвалом мировых фондовых площадок и нефти. Китайский фондовый рынок открылся падением на 10% — рекорд с 2008 года. Фьючерс на Brent упал ниже $63,5 за баррель. Биткойн опустился ниже $75.000. Нефть Brent опустилась ниже $64 за баррель — впервые с апреля 2021. Индекс корейского фондового рынка KOSPI обвалился более чем на 5%, а Токийской биржи Nikkei 225 — на 8,5%. Также упали акции автомобильных компаний, Honda — почти на 8%, Nissan — на 10%.

Падение акций наблюдается на фоне введения президентом США Дональдом Трампом 2 апреля пошлин в отношении 185 стран в 10-50%. За последние два дня глобальный рынок потерял $5 триллионов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рынки покатились за пошлинами».

Екатерина Отрашкевич