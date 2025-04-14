Дональд Трамп обыграл доллар

Курс доллара на мировом рынке достиг трехлетнего минимума. Мировые инвесторы обеспокоены проводимой президентом США Дональдом Трампом внешней политикой, а поэтому уходят из долларовых активов. Американская валюта сдает позиции и на российском рынке, в том числе за счет сокращения премии за риск. В случае прогресса в переговорах США и России курс доллара может откатиться до 70–80 руб./$, оценивают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Курс доллара на мировом рынке обновил многолетние минимумы. По данным Investing.com, 14 апреля индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) опускался почти на 1%, до отметки 99,21 пункта, тем самым приближаясь к минимальным значениям с начала апреля 2022 года. Даже с учетом последовавшей коррекции и закрепления индекса возле отметки 99,5 пункта он остается более чем на 3% ниже середины прошлой недели.

С начала года американская валюта потеряла в цене около 9% своей стоимости.

В лидерах роста против доллара США оказался швейцарский франк, курс которого за три дня вырос на 5,4%, до $1,2288. Курс евро вырос на 3,9%, до $1,1376.

Сильнее доллар терял позиции в середине ноября 2022 года (за три дня на 3,5%). Всего же с ноября 2022 по январь 2023 года он потерял более 10% и опустился до 101,2 пункта. Игра на понижение американской валюты тогда велась на ожиданиях замедления темпов роста базовой ставки ФРС, а также снижения напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина после встречи предыдущего президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на Бали.

Нынешний виток ослабления вызван ростом недоверия инвесторов к американской валюте из-за проводимой нынешним президентом США внешнеэкономической политики. На прошлой неделе Дональд Трамп лишь приостановил на 90 дней действие «зеркальных» пошлин для более чем 75 стран. «Когда зарубежные инвесторы перестают верить, что администрация США способна проводить хоть какую-либо эффективную, а главное вменяемую долгосрочную экономическую политику — это уже не про спекуляции, а про фундаментальный слом доверия к фискальной устойчивости и институциональной зрелости. Примитивный протекционизм, случайные тарифы, персонализированная риторика Дональда Трампа, это все работает на повышение премии за риск, особенно против франка, евро, фунта, даже рубля»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев не исключает того, что некоторые торговые партнеры США после введения тарифов могли начать продавать американские гособлигации и уходить из долларовых активов. В минувшую пятницу доходность десятилетних UST достигала уровня 4,5% годовых. И даже с учетом снижения доходности в понедельник до 4,4% годовых она остается на 0,5 п. п. выше значений недельной давности.

Глобальные тенденции оказывают влияние и на российский валютный рынок, однако здесь сильные внутренние факторы. В понедельник курс доллара на внебиржевом рынке впервые с июня 2023 года опускался ниже уровня 81 руб./$. В ходе торгов он достигал отметки 80,92 руб./$, что на 2,33 руб. ниже значений закрытия пятницы. К 18:00 потери уменьшились до 1 руб., в итоге курс американской валюты остановился на отметке 82,25 руб./$. Как отмечает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, на стороне рубля выступает не только глобальное ослабление доллара к большинству валют, но и сезонно сильные фундаментальные факторы. «Судя по заявлениям ЦБ, динамика импорта продолжает замедляться, при этом эффект от высоких цен на нефть в зимние месяцы проявляется в стоимости национальной валюты только сейчас»,— отмечает господин Евстифеев.

Участники рынка не исключают дальнейшего снижения курса доллара как на мировом рынке, так и на российском.

Как отмечает Алена Николаева, «рынки всегда хотят видеть хоть сколько-нибудь предсказуемые правила игры, а не политическое шоу в прямом эфире», поэтому американская валюта продолжит терять «привилегию валютного гегемона». Основным фактором для рубля в ближайшие недели остаются переговоры РФ—США. По мнению Михаила Васильева, в случае прогресса в переговорах курс доллара на российском рынке может уйти в диапазон 70–80 руб./$, а в случае негативного хода переговоров рубль может вернуться к 90–100 руб./$. «Приближение налогового периода может оказать умеренную поддержку рублю, так как экспортеры в конце месяца, вероятно, нарастят продажи валюты для расчетов с бюджетом»,— отмечает эксперт.

Виталий Гайдаев