Биометрия подгонит СИМ

Власти обсуждают введение биометрии для быстрой езды на электросамокатах. Инициативу рассмотрели на совещании в Госдуме, сообщает РБК. Предлагается сделать обязательной биометрическую идентификацию для езды на СИМах на скорости от 12 до 25 км/ч. При этом для передвижения на скорости ниже 12 км/ч биометрия не потребуется. Впрочем, по данным РБК, обсуждались несколько пороговых значений. Итоговых решений пока нет. Не исключено, что подобный эксперимент проведут в Москве в 2026 году, когда начнется сезон самокатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как это будет, предположил автоэксперт Григорий Шухман: «Очевидно, в случае биометрической идентификации пользователей СИМ речь идет о том, что идентифицироваться они будут в приложении, скорее всего, либо по лицу, либо через отпечаток, привязанный к "Госуслугам" и так далее.

Соответственно, в случае если пользователь, который начинает сессию аренды СИМ, авторизовался с использованием биометрических данных, которые по закону должны храниться в единой государственной системе, у него будут права на скоростной режим СИМ. То есть просто при начале аренды система определяет, биометрическая идентификация или нет. Если биометрическая, в СИМ идет сигнал о том, что ему решена скорость до 25 км/ч».

Биометрия для тех, кто хочет ездить на электросамокатах быстро, будет полезным шагом, но есть и более действенные меры, способствующие снижению количества ДТП. К тому же, биометрия не должна быть обязательной, считает эксперт по безопасности на транспорте Юлия Эрдман: «Это хорошая инициатива, с одной стороны. А с другой, какой вопрос мы хотим решить? Потому что шеринговая компания, которая при регистрации берет персональные данные, гарантирует их защиту, идентифицирует пользователя и дальше уже несет ответственность.

Сейчас, наверное, самое главное, что нужно ввести, это номерные знаки или любые идентификаторы мобильных, соответственно, передвижных устройств, СИМов. И это уже сильно упростит поиски виновных в случае аварии. Но в вопросе биометрии, я считаю, все-таки нужно предоставить право выбора гражданину. Если он хочет зарегистрироваться посредством биометрии, то пожалуйста. Но это должен быть добровольный выбор каждого гражданина».

Ранее на этой неделе РБК сообщил, что власти обсуждают запрет на езду электросамокатов по тротуарам. В марте Минтранс подготовил поправки к ПДД, согласно которым пользователи СИМ будут квалифицироваться как водители транспортных средств, и на них будут распространяться соответствеющие обязанности и ответственность. А Следственный комитет предложил приравнять элестросамокаты к транспортным средствам и обязать их пользователей получать права.

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Андрей Загорский