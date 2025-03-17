СИМам подбирают права

Из-за непогоды в Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов. Поездки в дождь, снег и гололед могут быть небезопасны, объясняют кикшеринг-операторы. Тем временем власти начали обсуждать предложение об обязательном водительском удостоверении для управления электросамокатом. О такой инициативе Следственного комитета в воскресенье сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ведомство вслед за Минтрансом озаботилось уточнением термина «транспортное средство». Для различных средств индивидуальной мобильности (СИМ) планируют ввести отдельные категории и выдавать права на управление самокатами. Речь идет в том числе и об устройствах с относительно малой мощностью, которые используют сервисы кикшеринга. Подробности — у Станислава Крючкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С началом сезона и появлением самокатчиков на улицах активизировались и авторы разного рода регуляторики. Обуздать любителей двухколесных устройств взялось, кажется, не самое профильное ведомство — Следственный комитет. Судя по записи в Telegram-канале спикера нижней палаты парламента, в следственных кабинетах для безопасности на улицах придумали определить категорию для каждого владельца или арендатора средства индивидуальной мобильности. Для устройств мощностью до 0,25 кВт предлагается ввести категорию М1, которая потребует получения прав. В каком виде может появиться процедура аттестации, неясно. СИМы с более мощными двигателями могут определить в категории М (мопеды) и даже А (мотоциклы).

В этом есть смысл, но с требованиями к маломощным самокатам стоит быть осторожнее, уверена главный редактор профильных изданий «Трушеринг» и «Мобилити» Полина Волкова: «По статистике ГИБДД, на маломощные устройства приходится только треть от всех инцидентов. И большая часть из этой трети произошла из-за движения по проезжей части. То, что сейчас уточняются категории с правами, сложнее. Для маломощных это скорее какая-то преграда на пути к использованию. Но для устройств с мощными двигателями это логично — всем подряд, наверное, не стоит давать возможность этим пользоваться».

Новая рубрикация окончательно позволит отнести СИМы к механическим транспортным средствам, а любителей воспользоваться ими — к водителям. Кстати, разрешительная практика с выдачей прав велосипедистам действовала и полвека назад. Вплоть до 70-х существовал экзамен с постановкой на учет, напоминает глава Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. По ее словам, важно не переусердствовать с мерами контроля: «Помимо того, что человек должен был обучиться, получить права, он должен был еще оборудовать велосипед номерными знаками. Нужно разрабатывать такую систему без перегибов. Как только мы введем необходимость получения прав, отрежем от их использования огромное количество людей, которые просто не готовы по каким-то причинам получать эти права. Обучаться нужно, но сравнивать автомобиль либо мотоцикл с электросамокатом, конечно, не приходится».

Выучить правила в объеме, необходимом для самокатчиков, просто, но нужно создать удобный порядок проверки знаний, говорят собеседники “Ъ FM”. Сервисы аренды такую возможность уже предусмотрели, объясняет представитель кикшеринговой компании Whoosh Денис Балакирев: «Объем правил дорожного движения для электросамокатов — это всего несколько пунктов. Второй аспект, когда говорят о правах для электросамокатах, — это борьба с анонимностью поездок, но здесь это более актуально для частных самокатов.

У сервисов кикшеринга уже сейчас нет анонимных поездок, мы уже сейчас можем передать эту информацию Госавтоинспекции либо самостоятельно выписать штраф.

Сервисы кикшеринга проводят обучение правилам в приложении перед первой поездкой. Тест добровольный, но при этом мы прорабатываем возможность того, чтобы сделать его обязательным».

Представители сервисов аренды скептически относятся к тому, что права повлияют на снижение аварийности. Впрочем, для размышлений в воскресенье Вячеслав Володин привел цифры МВД за прошлый год: за девять месяцев зарегистрировали почти 4 тыс. ДТП с участием СИМ — почти на 50% больше, чем в 2023-м. Каждый третий инцидент произошел на тротуаре или в пешеходной зоне.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Станислав Крючков