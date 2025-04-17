Кто работал полпредом президента в Конституционном суде

Первым полпредом президента в КС в 1995–1996 годах был Валерий Савицкий. Выпускник Московского юридического института. Доктор юридических наук. В 1951–1957 годах работал следователем в Горьковской (ныне — Нижегородской) области, затем был научным сотрудником в нескольких юридических институтах. С 1972 по 1999 год — главный научный сотрудник Института государства и права Академии наук. В 1994-м выдвигался на должность судьи КС РФ, но не набрал нужного числа голосов.

В 1996 и 1998–2005 годах полпредом работал Михаил Митюков. Выпускник юрфака Иркутского госуниверситета, кандидат наук. Работал в Хакасском облсуде (Абакан), преподавал в Абаканском пединституте. В 1990-м избран нардепом РСФСР. Был членом Совета республики, Президиума Верховного совета РСФСР. В 1993 году участвовал в разработке проекта Конституции РФ. В 1993–1994 годах — первый замминистра юстиции РФ. В 1994–1996 годах — первый вице-спикер Госдумы.

В 1996–1998 годах должность занимал Сергей Шахрай. Выпускник юрфака Ростовского госуниверситета, Финансовой академии при правительстве РФ. Доктор юридических наук. Работал в МГУ. В 1990–1992 годах — нардеп РСФСР, глава комитета Верховного совета РСФСР по законодательству. Участвовал в разработке Беловежского соглашения о создании СНГ. В 1991–1996 годах — зампред правительства РФ.

С ноября 2005 по январь 2020 года полпредом в КС был Михаил Кротов. Выпускник юрфака ЛГУ, кандидат юридических наук. С 1993 года был доцентом кафедры гражданского права, с 2000-го — завкафедрой правовой охраны и окружающей среды СПбГУ. С февраля 2005-го — первый замгендиректора «Газпром-медиа». В 2020 году назначен судьей ВС РФ.

В 2020–2025 годах пост занимал Александр Коновалов. Выпускник юрфака СПбГУ. Доктор юридических наук. С начала 1990-х работал помощником прокурора, следователем, прокурором в Санкт-Петербурге. С начала 2000-х — первый зампрокурора Санкт-Петербурга, а затем — прокурор Башкирии. С 2005 года был полпредом президента в ПФО, с 2008 по 2020 год — министр юстиции РФ.