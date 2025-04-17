Чем известен Сергей Глазьев

17 апреля новым госсекретарем Союзного государства назначен экономист Сергей Глазьев. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Глазьев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Глазьев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Глазьев Сергей Юрьевич родился 1 января 1961 года в городе Запорожье (Украинская ССР). В 1983 году окончил МГУ по специальности «экономист-кибернетик», в 1986 году — аспирантуру Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) АН СССР.

С 1986 по 1991 год — научный сотрудник, заведующий лабораторией системного анализа ЦЭМИ АН СССР. В апреле 1991 года входил в состав советской делегации, посетившей Чили, был принят бывшим диктатором Чили Аугусто Пиночетом.

С декабря 1991 года — первый зампред Комитета внешних экономических связей (впоследствии преобразован в Министерство внешних экономических связей РФ), являлся руководителем рабочей группы по подготовке программ производственного и научно-технического сотрудничества России и Японии.

В 1992–1993 годах — министр внешнеэкономических связей. Ушел в отставку в знак протеста против указа президента Бориса Ельцина о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного совета РФ. После ухода из правительства вернулся на должность заведующего лабораторией системного анализа в ЦЭМИ РАН.

С 1993 по 1995 год — депутат Госдумы I созыва, был избран по списку Демократической партии России, возглавлял парламентский комитет по экономической политике. С июня 1995 года возглавил фракцию ДПР, в том же месяце стал инициатором голосования за отставку правительства. В декабре 1995 года безуспешно баллотировался в Госдуму по федеральному списку избирательного объединения Конгресса русских общин.

В 1995–1996 годах — консультант Счетной палаты РФ, главный научный сотрудник ЦЭМИ РАН. На президентских выборах 1996 года помогал составлять экономическую программу кандидата Александра Лебедя. С августа по октябрь 1996 года — начальник управления экономической безопасности аппарата Совета безопасности РФ.

В 1996–1999 годах — начальник информационно-аналитического управления аппарата Совета федерации, советник спикера верхней палаты парламента Егора Строева.

С 1999 по 2003 год — депутат Госдумы, был избран по списку КПРФ, возглавлял комитет по экономической политике и предпринимательству.

В 2000 году был одним из учредителей Союза православных граждан, занимал пост сопредседателя этой организации. С 2000 по 2003 год — сопредседатель Народно-патриотического союза России.

В сентябре 2002 года участвовал во внеочередных выборах главы Красноярского края, по итогам первого тура занял третье место с результатом 21,44% после Александра Усса и Александра Хлопонина (27,62% и 25,25% соответственно). Во втором туре выиграл Александр Хлопонин.

В июне 2003 года был избран одним из сопредседателей Партии российских регионов, в августе того же года — сопредседателем «Народно-патриотического союза Родина».

С 2003 по 2007 год — депутат Госдумы, был членом комитетов по охране здоровья и по бюджету и налогам. На выборах президента 2004 года занял третье место, набрав 4,1% голосов.

С ноября 2008 года — заместитель генерального секретаря Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). В 2009–2012 годах — ответственный секретарь комиссии Таможенного союза.

С 2012 года по 2019 год — советник президента Владимира Путина, занимался вопросами развития интеграции в рамках Таможенного союза и ЕврАзЭС.

С 2015 года — заведующий кафедрой теории и методологии государственного и муниципального управления факультета государственного управления МГУ. С 2018 года возглавлял кафедру экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления.

В 2019–2024 годах — министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. С июля 2024 года — главный научный сотрудник центра изучения стабильности и рисков факультета социальных наук Высшей школы экономики.

Доктор экономических наук, тема диссертации — «Закономерности технико-экономического развития и их использование в управлении народным хозяйством». Награжден орденами Дружбы, Почета. Профессор, академик РАН. Действительный государственный советник II класса. Автор более 300 научных и публицистических работ.