Чем известен Дмитрий Мезенцев

17 апреля президент России Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Конституционном суде Дмитрия Мезенцева. Чем известен бывший госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии — в справке «Ъ».

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Дмитрий Мезенцев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Мезенцев Дмитрий Федорович родился 18 августа 1959 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 1981 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) на тему «Психология влияния средств массовой информации на формирование политических установок личности». В 1999 году окончил докторантуру МГИМО. Профессор.

В 1981–1983 годах работал мастером цеха Ленинград-Балтийского локомотивного депо Октябрьской железной дороги. В 1983 году занимал административные должности в ВЛКСМ. В 1984–1990 годах служил в железнодорожных войсках, а также занимал пост секретаря комитета ВЛКСМ батальона курсантов Ленинградского высшего училища железнодорожных войск и военных сообщений имени Фрунзе. Работал в армейских печатных изданиях.

В 1990–1991 годах — народный депутат Ленсовета, руководитель пресс-центра Ленгорисполкома и Ленсовета. В 1991–1996 годах был председателем комитета по печати и средствам массовой информации мэрии Санкт-Петербурга, представителем Министерства информации и печати РФ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В 1996 году занял должность зампреда Государственного комитета РФ по печати в Москве. В 1999 году был назначен президентом фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР) при правительстве РФ, работал на президентской кампании Владимира Путина.

В 2002 году стал членом Совета федерации (СФ), представлял администрацию Иркутской области. В 2004–2009 годах — зампреда Совета федерации Сергея Миронова. Возглавлял комиссию СФ по информационной политике, входил в комитет по экономической политике, предпринимательству и собственности и в комиссию по информационной политике и по культуре.

В 2006 и 2009 годах избирался председателем правления Делового совета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В 2012–2015 годах занимал пост генсека ШОС. С 2014 года имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

В 2009–2012 годах — губернатор Иркутской области. Досрочно отправлен в отставку по собственному желанию.

В 2011 году выдвигался в качестве кандидата на пост президента РФ, но не был зарегистрирован ЦИКом из-за недостаточного количества достоверных подписей.

В 2015–2019 годах — сенатор от органа исполнительной власти Сахалинской области, занимал пост председателя комитета СФ по экономической политике и пост председателя Общества российско-китайской дружбы.

В 2019–2021 годах — чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии. С марта 2021 года — госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии.

Награжден орденом Почета (2005), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007) и III степени (2019), орденом Александра Невского (2015). Также имеет орден Почетного Легиона Франции (2007).

Включен в санкционные списки США, ЕС и Украины.

Женат, есть дочь.