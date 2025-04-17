Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов возместил ущерб 64 из 113 пострадавших

Адвокат блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова сообщил, что подзащитный возместил ущерб 64 пострадавшим. Об этом сообщили ТАСС в Пресненском районном суде Москвы. Всего по делу проходят 113 потерпевших, общий ущерб оценивается более чем в 57 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аяз Шабутдинов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Аяз Шабутдинов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Аяза Шабутдинова обвиняют в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурант продавал образовательные курсы по созданию доходного бизнеса. При этом клиенты не получали обещанного результата. Стоимость курсов варьировалась от 150 тыс. до 350 тыс. руб. С 2023 года бизнес-тренер находится под стражей.

2 апреля Аяз Шабутдинов признал вину по уголовному делу. Он попросил прощения у потерпевших и отметил, что реклама его курсов звучала, «как чудо-таблетка». Блогер также признал, что продвигал в курсах неправильные ценности, делая акцент на возможность «жить красивой жизнью». Тогда же его адвокат Калой Ахильгов сообщил, что обвиняемый начал выплату компенсаций.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Делу бизнес-тренера поставили лайк».

Никита Черненко