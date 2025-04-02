Блогер Аяз Шабутдинов возместит ущерб по делу о мошенничестве

Адвокат блогера Аяза Шабутдинова Калой Ахильгов счел, что его подзащитный принял «непростое, но смелое решение», когда признал вину по уголовному делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он рассказал, что бизнес-тренер начал возмещать ущерб потерпевшим, некоторые уже получили компенсацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Адвокат отметил, что решение Аяза Шабутдинова позволит пострадавшим «не ходить годами по судам, тратить нервы и время». Защитник также выразил надежду, что суд учтет раскаяние блогера и его «благородный поступок».

«Мы, как защита, поддерживаем его решение. Наше дело — следовать его воле и сделать все, чтобы суд по достоинству оценил этот шаг. В конце концов, мало кто на такое решается, и это тоже говорит о его намерении исправить ситуацию и закрыть этот вопрос честно»,— подытожил господин Ахильгов в своем Telegram-канале.

Аяза Шабутдинова обвиняют в 113 эпизодах мошенничества. Следствие считает, что он продавал свои курсы, ложно обещая возможность создать доходный бизнес. Стоили курсы от 150 тыс. до 350 тыс. руб. При этом клиенты не получали обещанного результата. Сегодня блогер признал вину в содеянном.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Делу бизнес-тренера поставили лайк».

Никита Черненко