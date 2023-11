Блогер Аяз Шабутдинов: кто такой и на чем зарабатывает

3 ноября в Москве по подозрению в мошенничестве был задержан блогер Аяз Шабутдинов. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Аяз Шабутдинов

Фото: @ayazshabutdinov Аяз Шабутдинов

Фото: @ayazshabutdinov

Аяз Рифатович Шабутдинов родился в Ижевске 21 октября 1991 года. В возрасте четырех лет переехал с семьей в поселок Куеда (Пермский край). На своем сайте блогер пишет, что его отец владел цехом по производству лимонада. В 2014 году Аяз Шабутдинов окончил Удмуртский государственный университет.

В 2011–2012 годах работал в творческой группе «8 человек», агентствах «Арт-премьер» и «Имидж». Как заявляет блогер на своем сайте, в это время он писал стихи на заказ и вел мероприятия. В 2013 году открыл проекты Like Hostel (сеть хостелов) и Coffee Like (сеть кофеен), которые позже были объединены в один бренд. В 2018 году с Coffee Like начал сотрудничать сотовый оператор «Вымпелком»: кофейни открылись в нескольких салонах «Билайн». В том же году бизнес-коуч продал свою долю в Coffee Like за 151 млн руб. топ-менеджерам издательства АСТ. По итогам 2022 года компания заняла восьмое место в рейтинге франшиз на российском рынке.

В 2015 году Аяз Шабутдинов открыл компанию для обучения бизнесменов — «Like Центр». В 2019 году его курс «Скорость», посвященный запуску «прибыльного бизнеса с нуля» получил аккредитацию Министерства экономического развития РФ. В 2021 году цена курса составляла 235 тыс. руб. В том же году компания заняла второе место в рейтинге крупнейших EdTech-проектов Росси от компании Smart Ranking. Цена наиболее популярного курса под названием «Концентрат», также рассказывающего о том, как запустить свой бизнес, на примере истории успеха Аяза Шабутдинова, может доходить до 1 млн руб. По информации компании, обучающие программы сейчас проходят более 20 тыс. клиентов.

В 2023 году предприниматель и бывший тренер «Like Центр» Семен Бойко выпустил серию разоблачительных интервью о бизнес-школе «Like Центр», в которых утверждал, что компания не приносит пользу клиентам и вынуждает их залезать в долги. Летом господин Бойко пропал. Как писал Forbes, поисками занимался поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», который обнаружил предпринимателя через неделю живым в родном городе — Ростове-на-Дону. В данный момент на Аяза Шабутдинова подали заявления восемь учеников «Like Центра». Как утверждают они, суть уроков сводится к формуле, что «надо верить в себя — и все получится».

В 2018 году блогер запустил стипендиальный фонд «Старший брат» для старшеклассников школы №1 в Куеде. В 2020 году — первый коворкинг сети Names в Екатеринбурге, которая за год расширилась до 16 коворкингов. Как сообщал блогер на своем сайте, в 2022 году он вместе с частью команды уехал строить новый бизнес в Аргентину.

Согласно совместному исследованию Ассоциации блогеров и агентств и сервиса LiveDune, доход Аяза Шабутдинова за 2022 год составил 600 млн руб. Сам блогер заявлял СМИ, что с точки зрения капитализации бизнеса он — рублевый миллиардер.

По данным «Спарк-Интерфакс», бизнес-коуч числится текущим или бывшим совладельцем более 40 организаций. Выручка «Like Центра» за 2022 год составила 991,31 млн руб., а чистая прибыль — 764,967 млн. Количество подписчиков Аяза Шабутдинова в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) — 1,9 млн человек. Блогер является отцом двоих детей.