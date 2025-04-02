Блогер Шабутдинов признал вину в мошенничестве

Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов признал вину в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил его адвокат Калой Ахильгов в Telegram-канале. При этом обвиняемый заявил, что «никогда не действовал со злыми намерениями».

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«Я искренне прошу прощения у всех, у кого возникли неоправданные ожидания относительной образовательной ценности наших программ. А также горжусь теми, кому эти курсы помогли и стали источником роста бизнеса»,— написал господин Шабутдинов в своем Telegram-канале.

Бизнес-тренер рассказал, что его изначальной миссией была помощь людям в развитии навыков предпринимателя. При этом он признал, что реклама его курсов звучала «как чудо-таблетка», а продавались они «всем без разбора». По его мнению, в курсах делался слишком большой акцент на обучении продажам, а не системе знаний, а также продвигались неправильные ценности. «Я создавал не те ценности, говоря, что бизнес поможет жить красивой жизнью, забывая, что бизнес — это прежде всего довольные клиенты, развитие инфраструктуры, служение людям, а не демонстрация богатства»,— подытожил блогер.

Аяза Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года по обвинению в 113 эпизодах мошенничества. По данным следствия, бизнес-тренер продавал свои курсы, создавая «ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса». Стоили курсы от 150 тыс. до 350 тыс. руб. При этом покупатели не получали обещанных результатов. 17 марта господина в Пресненском райсуде Москвы должен был начаться процесс над блогером, но его не смогли вовремя доставить на заседания из-з перевода из СИЗО-2 «Бутырки» в СИЗО-1 «Матросская Тишина».

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Делу бизнес-тренера поставили лайк».

Никита Черненко