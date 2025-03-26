Мишустин: ИИ не заменит человека, но может ему помочь

Искусственный интеллект (ИИ) должен привести к переподготовке кадров, а не сокращению рабочих мест, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, нейросети могут стать надежными помощниками человеку. При этом рынку труда всегда необходимо готовиться к изменениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Искусственный интеллект все равно, на мой взгляд, никогда не заменит человека, но может служить ему отличным, надежным помощником. Искусственный интеллект должен привести не к сокращению рабочих мест, а к необходимости переподготовки кадров и трансформации в этой области»,— сказал Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2024 году.

Премьер-министр добавил, что современная экономика перешла от совместного производства к совместному потреблению и способна использовать ИИ, чтобы «перевернуть» большое количество отраслей.

По данным hh.ru, в 2023–2024 годах количество вакансий с упоминанием ИИ в РФ выросло вдвое по сравнению с 2021–2022 годами. В Южном федеральном округе динамика оказалась еще более отчетливой: если в 2021 году на рынке труда региона было не более 10 таких вакансий, то в 2024 году — около 400. В hh.ru уточняют, что ИИ наиболее активно применяют сотрудники креативных отделов: дизайнеры и маркетологи, бизнес-аналитики и менеджеры по продукту.