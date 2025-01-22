ИИ вас вылечит

Российский рынок решений в области искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении еще только формируется. Эксперты расходятся в своих оценках его объема: по оптимистичным подсчетам, он составляет до 15 млрд руб., по подсчетам скептиков — не превышает 1,3 млрд руб. Основным драйвером развития рынка сейчас является госзаказ, а 72% зарегистрированных в РФ медицинских изделий с ИИ направлены на анализ медицинских изображений. Развитию рынка препятствуют низкий объем инвестиций в отрасль и процедуры получения регистрационных удостоверений для новых медицинских продуктов. «Ъ-Review» разбирался в главных трендах и перспективах отечественного рынка ИИ-решений в медицине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Глобальный рынок ИИ в здравоохранении в 2024 году, по оценке MarketsandMarkets, составил $20,9 млрд, а в ближайшие пять лет среднегодовой темп его роста ожидается на уровне 48%. В SK Capital мировой рынок оценивают в $14,9 млрд с ростом на 40%. Управляющий партнер фонда Дмитрий Щиголев считает, что основными факторами, которые будут способствовать росту рынка, станут старение населения и необходимость ранней диагностики; увеличение числа хронических заболеваний; внедрение больших языковых моделей, а также развитие робототехники.

Российский же рынок составляет менее 1% от мирового — по оценке господина Щиголева, на конец 2024 года его объем вырос до 15–17 млрд руб. Есть и менее оптимистичные оценки: в «Платформе Третье Мнение» (один из крупнейших разработчиков ИИ в медицине) считают, что рынок в 2024 году составил до 3 млрд руб. с двукратным ростом за год. Директор по развитию Webiomed Александр Гусев полагает, что объем рынка по итогам 2024 года достиг 1,3–1,5 млрд руб. Директор по маркетингу компании «Цельс» Никита Николаев оценивает CAGR отечественного рынка в 20%.

В 2023 году ключевыми источниками средств на рынке стали субсидии и гранты, включая федпроект «Создание единого цифрового контура на основе ЕГИСЗ», благодаря которому регионы закупили лицензии на ИИ-сервисы, объясняет гендиректор «Платформы Третье Мнение» Анна Мещерякова. В 2024 же году рынок расширился за счет появления в структуре доходов ИИ-разработчиков выручки от продаж медицинских изделий с искусственным интеллектом в регионы за счет средств регионального бюджета и включения в федеральную программу государственных гарантий специализированного тарифа на описание маммографии с применением ИИ, отмечает она.

«Драйвером рынка является прежде всего инициатива Минздрава РФ в рамках национальной стратегии-2030, по которой к 2030 году в каждом регионе должно появиться не менее 12 сервисов искусственного интеллекта для здравоохранения»,— говорит руководитель отдела развития IRA Labs (разработчик ИИ-решений для анализа компьютерной томографии) Вильгельм Вольман.

Последние несколько лет основные тренды в развитии ИИ лежат в плоскости поддержки принятия врачебных решений, анализа медицинских изображений, постановки диагноза и разработки лекарственных средств, объясняет гендиректор компании «СберЗдоровье» Денис Швецов.

Всего же из порядка 65 специализированных компаний, создающих ИИ-системы для здравоохранения в России, 35% работают в сфере анализа медицинских изображений, а из 39 зарегистрированных в РФ медицинских изделий с ИИ 72% относятся к этому сектору, говорит Александр Гусев.

Сейчас же рынок представлен в основном разработчиками сервисов для анализа исследований в лучевой и лабораторной диагностике и анализа электронных медицинских карт, добавляет Анна Мещерякова. «Однако в прошлом году стали развиваться сервисы для анализа результатов инструментальной диагностики — эндоскопии, дерматоскопии, биомикрофотографии и других видов исследований»,— говорит она.

«На данный момент наибольшее количество решений ИИ предназначено для диагностики, а не для лечения, поэтому в будущем такие системы будут формировать рекомендательный образ даже для лечения пациентов и реабилитации»,— считает Вильгельм Вольман.

Дела государственные

Все опрошенные «Ъ-Review» эксперты сходятся во мнении, что расширение и рост рынка ИИ в здравоохранении в будущем так или иначе будут связаны с госзаказом. «Факторы роста рынка сейчас — это государственные заказчики, например Центр диагностики и телемедицины, департамент здравоохранения Москвы»,— говорит Вильгельм Вольман. Кроме развития технологии в целом стимулируют рост рынка ИИ в медицине государственные программы и инициативы, направленные на модернизацию здравоохранения, добавляет Денис Швецов.

«Мы видим постепенное расширение рынка ИИ-сервисов за счет включения их применения в программу госгарантий и за счет выделения у регионов и отдельных организаций собственных бюджетов на закупку»,— добавляет Анна Мещерякова. Однако, по ее словам, частные медицинские компании начинают проявлять больший интерес к внедрению ИИ «при наличии релевантного экономического эффекта».

Вторым драйвером развития рынка в будущем станет большое количество цифровых данных, накопленных в здравоохранении РФ, считает Александр Гусев. «В настоящее время государственная и частная системы здравоохранения довольно хорошо автоматизированы. Электронные медкарты, системы радиологической и лабораторной диагностики и так далее — все это создает большие банки медицинских данных, которые можно эффективно анализировать с помощью ИИ и предоставлять ценных цифровых ассистентов пациенту, врачу и руководителю»,— добавляет он.

Также развитие получают различные гаджеты, обогащенные моделями ИИ, говорит господин Швецов. «Реализуются и новые сценарии использования искусственного интеллекта, в том числе в рамках технологий компьютерного зрения, например автоматическое описание исследований без значительных изменений. Подобные сценарии в очень значительной мере снижают нагрузку на врача в рамках скрининговых мероприятий»,— добавляет Никита Николаев.

Удел будущего

Несмотря на очевидную перспективность использования ИИ в здравоохранении, объем инвестиций в этот рынок в России остается «крайне ограниченным», говорит Дмитрий Щиголев. «Несколько более или менее заметных сделок в год с институциональными инвесторами, например с “Моторикой” (разработчик бионических протезов) и Neiry (разработчик продуктов на базе нейротехнологий), и около десяти сделок на ранней стадии с бизнес-ангелами»,— перечисляет он.

По словам господина Щиголева, барьером для выхода небольших компаний на рынок становится умение работать с государственным потребителем и прохождение сертификационных барьеров. «При этом крупные медицинские компании, например “Медси”, ведут собственные разработки в области ИИ-решений»,— отмечает он. Также нельзя оставлять в стороне и высокую себестоимость разработки и совершенствования ИИ в медицине, добавляет Никита Николаев.

«Вторым важным барьером является то, что усилия, направленные на внедрение и сопровождение таких систем после внедрения, сильно недооценены. Нужны дополнительные усилия, направленные на обучение специалистов, оценку клинического эффекта и экономической ценности в условиях реальной практики»,— продолжает Вильгельм Вольман.

Еще одним фактором, который замедляет вывод новых продуктов на рынок, остаются «длительные процедуры получения регистрационных удостоверений для новых медицинских продуктов, услуг и ИИ-моделей», считает Денис Швецов. «Регуляторы могут не успевать адаптироваться к быстрым изменениям в технологиях, что создает дополнительные препятствия для разработчиков»,— говорит он.

Кроме того, господин Швецов отмечает и неготовность самих пациентов и медицинского сообщества к использованию ИИ в диагностике и лечении. «Технологии, совершающие большой прорыв, зачастую вызывают скептицизм среди членов общества, но со временем все большее число людей все же начинают внедрять их в свою жизнь»,— считает он.

«Основная проблема с технологиями искусственного интеллекта в здравоохранении заключается в том, что в совокупности они не показали того эффекта, который ожидался от них»,— заявляет господин Вольман. По его словам, после того, как пройдет волна ажиотажа вокруг ИИ, на рынке останутся «по-настоящему эффективные решения, которые обосновывают свою пользу с помощью научных исследований, влияя на качество снижения нагрузки и экономическую эффективность».

Тем не менее Александр Гусев уверен, что с точки зрения технологий и научных данных ИИ действительно способен дать существенный положительный эффект для повышения ожидаемой продолжительности жизни, ранней диагностики и профилактики заболеваний, в особенности сердечно-сосудистых и онкологических.

«Но сейчас, положа руку на сердце, это влияние еще минимально. Многие продукты начали массово внедрять относительно недавно — в 2023–2024 годах»,— говорит эксперт. Пока нет большого количества наблюдательных клинических исследований со строгим соблюдением принципов доказательной медицины, которые бы убедительно показывали, насколько ИИ-решения действительно снизили неэффективные затраты, смертность или заболеваемость, объясняет господин Гусев. «Мы прекрасно понимаем и уверены, что они способны это сделать. Но вот конкретные результаты — это удел будущего»,— считает он.

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Алексей Жабин