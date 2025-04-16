ООН: с окончания перемирия в Газе около 500 тыс. оказались перемещены

После возобновления боевых действий в секторе Газа 18 марта около 500 тыс. человек были перемещены. Об этом сообщила представитель офиса генсека ООН Стефани Тремблей. Тем временем генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность из-за блокировки Израилем поставок гуманитарной помощи в анклав.

«По оценкам гуманитарных работников, с 18 марта около 500 тыс. человек были вновь перемещены или лишены своего места жительства»,— сказала Стефани Тремблей на брифинге (цитата по AFP).

Антониу Гутерриш заявил, что отсутствие помощи в секторе Газа «приводит к разрушительным последствиям». Почти 70% территории анклава, подчеркнул генсек ООН, находятся под действиям израильских приказов об эвакуации или входят в «запретную зону». «Гражданские лица должны пользоваться уважением и защитой в любое время, и у них должно быть все необходимое для выживания»,— написал господин Гутерриш в соцсети X.

Израиль возобновил удары по сектору Газа спустя два месяца после начала первого этапа сделки с «Хамасом», предполагающей прекращение огня. Причиной стал отказ палестинских боевиков возвращать оставшихся заложников до перехода на второй этап сделки. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщало, что жители сектора Газа почти полтора месяца не получали гумпомощь. Это самый серьезный гуманитарный кризис с начала войны с Израилем, отмечала организация.

О ситуации в анклаве — в материале «Ъ» «''Хамас'' отчитается за живых и мертвых».

Лусине Баласян