«Хамас» отчитается за живых и мертвых

Радикальная группировка «Хамас» получила предложение освободить группу примерно из десяти израильских заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года, и представить детальный отчет о состоянии всех удерживаемых в секторе Газа израильтян. Жеста доброй воли от боевиков ожидают прежде всего США, которые добиваются возвращения гражданина Америки и Израиля Эдана Александера, числящегося живым. США даже готовы предоставить «Хамасу» гарантии, что им удастся склонить Израиль к переговорам об устойчивом прекращении огня, которое было сорвано в ночь на 18 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь политбюро «Хамас» Тахер ан-Нуну

Фото: HOSAM SALEM / Anadolu / AFP Пресс-секретарь политбюро «Хамас» Тахер ан-Нуну

Фото: HOSAM SALEM / Anadolu / AFP

О «позитивном и гибком» взгляде «Хамаса» на новые дипломатические предложения сообщил советник лидера группировки Тахер ан-Нуну. Он пояснил, что палестинская сторона готова освободить заложников, захваченных во время «черной субботы» 7 октября, однако в обмен на «серьезную» сделку, которая приведет к устойчивому прекращению огня и выводу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа. По его словам, основная проблема заключается даже не в количестве тех, кого могут вернуть домой, а в том, что другая сторона конфликта «уклоняется от своих обязательств».

«Оружие “Хамаса” и других фракций не подлежит обсуждению. Оружие сопротивления — это красная линия»,— вместе с тем добавил Тахер ан-Нуну, давший понять, что палестинские группировки разоружаться не собираются.

Египет предложил «Хамасу» вернуть Израилю около десяти заложников, чтобы выйти из тупика вокруг переговоров, и представить международным посредникам подробный отчет о состоянии 59 израильтян, удерживаемых в Газе после «черной субботы». Группировка дала предварительное согласие.

Считается, что из 59 человек живыми остаются только 24. 12 апреля «Хамас» обнародовал пропагандистский видеоролик, на котором запечатлено обращение Эдана Александера — предположительно единственного выжившего из пяти заложников с американским и израильским гражданством. На видео он заявил, что боевики якобы готовились к его освобождению еще три недели назад, но правительство, возглавляемое Биньямином Нетаньяху, сорвало сделку.

«Хамас» считает, что руководство Израиля сознательно избегает перехода к сложным вопросам политического и военного характера. По данным Ynet, администрация президента Дональда Трампа пообещала боевикам, что она заставит Израиль вступить в переговоры об устойчивом прекращении огня в Газе, если группировка согласится выдать от восьми до десяти заложников в качестве жеста доброй воли.

Вместе с тем радикальное движение, де-факто все еще контролирующее Газу, готовят и к отказу от власти.

По словам источников Haaretz, Египет предложил «Хамасу» сдать все свое наступательное вооружение, чтобы предоставить Израилю гарантии безопасности и заставить войска ЦАХАЛа уйти. Кроме того, Каир хочет сформировать комитет социальной поддержки — структуру гражданского управления сектором Газа, которая будет состоять из технократов, не связанных с «Хамасом» или другими палестинскими группировками.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил «Хамас», что боевые действия в Газе, возобновившиеся в ночь на 18 марта, будут значительно расширены, если боевики продолжат медлить с ответом. «Главная цель — оказать сильное давление на “Хамас”, чтобы он вернулся к процессу освобождения заложников. Пока “Хамас” будет упорствовать, активность ЦАХАЛа будет усиливаться»,— пообещал глава военного ведомства. Он обратил внимание на то, что «десятки процентов территории Газы» уже стали «частью зоны безопасности Израиля».

ЦАХАЛ проинформировал 12 апреля, что израильские военные завершили в секторе Газа создание «коридора Мораг» — транспортной линии, которая отсекает южный город Рафах, находящийся у границы с Египтом, от остальной части прибрежного анклава.

Тактика осады является одним из средств принуждения «Хамаса» к переговорам.

Глава Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир поддерживает план решительного наземного наступления в Газе, включая тактику окружения стратегически значимых районов, сообщает Ynet, отталкиваясь от внутриправительственных консультаций. Но, по этим сведениям, господин Замир также предупредил премьер-министра и остальных членов правительства, что ставка исключительно на военный сценарий в Газе не позволит еврейскому государству достичь всех стратегических целей. Война должна сопровождаться переговорным процессом, полагает глава Генштаба. «Замир не приукрашивает факты. Он призывает руководство страны отказаться от некоторых своих фантазий»,— пояснил Ynet высокопоставленный источник в Министерстве обороны Израиля.

Нил Кербелов