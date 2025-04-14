ООН: сектор Газа столкнулся с серьезным гуманитарным кризисом

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что жители сектора Газа почти полтора месяца не получали гумпомощь. Это самый серьезный гуманитарный кризис с начала войны с Израилем, отмечается в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hatem Khaled / Reuters Фото: Hatem Khaled / Reuters

«Около 70% населения сектора Газа находится под действием приказов о перемещении или в "закрытых" зонах, где израильские власти требуют от гуманитарных групп координировать свои передвижения. Распоряжения о перемещении теперь подрывают доступ к половине всех скважин с водой по всему сектору Газа»,— говорится в сообщении управления.

Из документа следует, что гуманитарная помощь от Израиля не поступала ни разу с момента возобновления ударов по Газе 18 марта. Соглашение о прекращении огня действовало два месяца. 1 апреля премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что планирует взять под контроль 25% территории сектора Газа.

О возобновлении боевых действий в секторе Газа — в материале «Ъ» «Палестинцев выпроваживают силой».

Екатерина Отрашкевич