Tesla больше не лидер рынка электромобилей Калифорнии

Tesla перестала быть лидером на рынке электромобилей в родном для себя штате — Калифорнии. Согласно отчету местной Ассоциации дилеров новых автомобилей, в первом квартале доля компании Илона Маска сократилась до 43,9%. Год назад она составляла 55%.

За первые три месяца Tesla продала 42,3 тыс. электромобилей, что на 15% хуже результата за первый квартал 2024 года. При этом весь рынок электромобилей Калифорнии, напротив, вырос на 35%.

«Стареющая линейка продуктов и негативная реакция на политические инициативы Илона Маска, вероятно, являются ключевыми факторами снижения доли Tesla на рынке электромобилей»,— говорится в отчете ассоциации дилеров.

Ранее Tesla отчиталась, что за первый квартал ей удалось продать 336,7 тыс. электромобилей по всему миру. Это не только на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но и гораздо хуже прогнозов аналитиков.

Кирилл Сарханянц