Продажи Tesla оказались хуже самых скромных прогнозов

Tesla отчиталась о том, что за первый квартал ей удалось продать 336,7 тыс. электромобилей по всему миру. Это не только на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но и гораздо хуже прогнозов аналитиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent West / Reuters Фото: Vincent West / Reuters

Так, консенсус-прогноз аналитиков от Visible Alpha составил почти 397 тыс. А аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали, что поставки Tesla в этом квартале составят около 377 тыс. Даже самый пессимистичный прогноз — о 340 тыс. поставленных электромобилей — в итоге оказался лучше реального показателя.

Таким образом, Tesla значительно уступила по продажам своему главному конкуренту на рынке — китайскому BYD. Тот накануне отчитался о продаже 986,1 тыс. машин, из которых 416,4 тыс.— электромобили.

После публикации отчета котировки акций Tesla на внебиржевых торгах падают более чем на 4%.

Кирилл Сарханянц