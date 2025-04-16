Генерал не возразил обвинению

В Воронеже началось рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова. Генерал-майора судят за получение взятки почти в 20 млн руб. от местного предпринимателя за заключение контрактов на пошив головных уборов и стирку вещевого имущества военных. После оглашения обвинительного заключения подсудимый не стал раскрывать свое отношение к нему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель командующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывший заместитель командующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В среду, 16 апреля, в Воронежском гарнизонном суде прошло первое заседание по уголовному делу бывшего заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Подсудимого доставили в суд под конвоем из местного СИЗО.

Господин Муминджанов был арестован в сентябре прошлого года. По версии главного военного следственного управления СКР, в 2017–2023 годах, будучи начальником департамента ресурсного обеспечения Минобороны, генерал добился участия компаний своего знакомого, воронежского предпринимателя Олега Требунских, в изготовлении головных уборов для АО «Княгининская швейная фабрика», поставляемых военным, и контракта с ООО «Галант», которое стирало войсковое имущество.

За покровительство и содействие поставщикам, как полагает следствие, бизнесмен в Воронеже и Воронежской области передал родственникам генерала взятки в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. на общую сумму 19,35 млн руб.

Как рассказывал “Ъ”, в основу уголовного дела Валерия Муминджанова легли показания самого Олега Требунских, который ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за махинации. После задержания генерал не признавал себя виновным и утверждал, что предприниматель оговорил его. Также уже после поступления дела на рассмотрение суда господин Муминджанов заявлял о своем желании вернуться в зону проведения специальной военной операции на территории Украины, откуда он и попал под следствие. На первом заседании его заявление не рассматривалось.

Во время установления данных подсудимого Валерий Муминджанов рассказал, что с конца сентября прошлого года находится в распоряжении командующего ЛенВО. В вооруженных силах он служит с 1987 года. За время службы генерал был награжден орденами «За военные заслуги» и Александра Невского, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степеней, а также Суворова и Жукова. Получил он и три благодарности президента России.

После оглашения обвинительного заключения Валерий Муминджанов не стал раскрывать свое отношение к обвинению. Он сказал, что даст показания после предъявления доказательств обвинения.

На первом заседании стороны обсудили порядок рассмотрения уголовного дела. Адвокат Валерия Муминджанова Сергей Бородин предупредил суд, что при допросе или оглашении показаний некоторых свидетелей защита может попросить закрыть судебное заседание из-за исследования вопросов снабжения вооруженных сил. Сторона обвинения не выступила против.

В рамках первого заседания были оглашены показания одного не явившегося в суд свидетеля — сына подсудимого Артема Муминджанова. Следствие допрашивало его трижды. Во время следственных действий молодой человек рассказал, что ему ничего не известно об обстоятельствах уголовного дела и взаимоотношениях отца с Олегом Требунских. По его словам, отец периодически помогал ему, давая суммы от 5 тыс. до 50 тыс. руб. Сын охарактеризовал Валерия Муминджанова как заботливого человека, но отметил, что близких отношений между ними не было.

Сергей Толмачев, Воронеж