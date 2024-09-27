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Коммерсантъ FM
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ТАСС: показания на экс-сотрудников МО Муминджанова и Демчика дал бизнесмен из Воронежа

ТАСС: показания на экс-сотрудников МО Муминджанова и Демчика дал один бизнесмен

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Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Следствие планировало объединить в одно производство дела обвиняемых в получении взятки замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова и начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Сейчас их дела выделены в отдельное производство, ранее о связи между ними не сообщалось. По словам собеседника агентства, на обоих обвиняемых дал показания заключивший сделку со следствием предприниматель из Воронежа по фамилии Трибунский.

«В отдельное производство были выделены материалы в отношении занимающегося стиркой белья бизнесмена из Воронежа Трибунского, который дал свидетельские показания как на Муминджанова, так и на Демчика. Объединить уголовные дела в отношении двух последних следствие даже планировало в одно производство, но пока обвиняемые проходят каждый по своему делу»,— сказал собеседник ТАСС. Защитники также подтвердили эту информацию агентству.

В отношении Владимира Демчика и Валерия Муминджанова возбуждены дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, Владимир Демчик, будучи главой управления Минобороны, весной 2017 года получил взятку в размере 4 млн руб. от руководителя «одной из коммерческих организаций». Тот хотел, чтобы его организация получила госконтракт на поставку одежды для армии. Валерия Муминджанова следствие обвиняет в содействии заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более чем 1,5 млрд руб., в том числе в зону специальной военной операции. За это содействие он получил взятку в размере более 20 млн руб., утверждает обвинение.

Валерий Муминджанов с 2019-го по февраль 2023 года отвечал за вещевое обеспечение вооруженных сил РФ на должности главы департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Владимир Демчик занимал пост начальника вещевого управления Минобороны до апреля 2018 года. В материале ТАСС говорится, что Демчик является бывшим подчиненным Муминджанова.

О деле — в публикации «Ъ» «Недолог суд военный».

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