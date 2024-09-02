Взяток тыловые обороты

Во вторник, как стало известно «Ъ», суд в Москве рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) по материально-техническому обеспечению Валерия Муминджанова. Генерал-майор подозревается в получении взяток на 20 млн руб. от поставщиков обмундирования для военных, в том числе участвующих в СВО. Предполагается, что об откатах ФСБ сообщили сами коммерсанты. Коррупционных эпизодов в уголовном деле тыловика может оказаться несколько — у его семьи нашли недвижимость в Москве и Воронеже, где в основном проходила служба генерала, кадастровой стоимостью более 120 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Муминджанов

Фото: Министерство обороны РФ Валерий Муминджанов

Фото: Министерство обороны РФ

Генерал-майора Муминджанова, только в нынешнем году назначенного на должность замкомандующего воссозданным ЛенВО, задержали после допроса в ГВСУ СКР. Ночь он проведет в ИВС, а утром следствие планирует обратиться в 235-й гарнизонный военный суд (ГВС) с ходатайством об аресте военного на два месяца.

Валерия Муминджанова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере) УК РФ. По версии следствия, будучи начальником департамента ресурсного обеспечения Минобороны, генерал-майор способствовал заключению контрактов с рядом коммерческих структур на поставку различного обмундирования, оцениваемого в 1 млрд 500 млн руб., в том числе военнослужащим, участвующим в СВО. За лоббирование интересов компаний их руководство откатило генералу порядка 20 млн руб.

По данным «Ъ», замкомандующего ЛенВО не был схвачен с поличным, а о его предполагаемых незаконных действиях в департаменте военной контрразведки ФСБ, а затем и в следственном органе узнали от коммерсантов, оформивших явку с повинной.

Сами они, по некоторым данным, попались на махинациях с поставками, которые производились по завышенным ценам.

Свою вину генерал-майор не признает, а следствие между тем решило разобраться с законностью происхождения целого ряда объектов недвижимости, квартирами и домами, которые у Валерия Муминджанова и его родственников были обнаружены в Москве и Воронеже. Предварительно они оцениваются в 120 млн руб., а легальных доходов на эту сумму генерал получить не мог, полагают участники расследования.

Отметим, что выпускник Горьковского высшего военного училища тыла им. маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна, окончивший также Военную академию Генерального штаба ВС РФ, прослужил в Воронежской области, где сосредоточены основные активы его семьи, около десяти лет. За это время он прошел путь от начальника вещевого снабжения батальона РЭБ 20-й армии до начальника штаба ее тыла.

Департамент ресурсного обеспечения Минобороны, который возглавлял генерал-майор, был создан в 2019 году благодаря объединению управлений продовольственного и вещевого обеспечений военного ведомства. А предшествовал реформе коррупционный скандал, когда тогдашнего начальника продуправления полковника Александра Бережного, его заместителя в том же звании Александра Вакулина, начальника отдела технического обеспечения того же управления подполковника Алексея Гринюка и других военных арестовали за получение взяток на общую сумму 360 млн руб. за обеспечение контрактами ряда компаний предпринимателя Алексея Калитина. Бизнесмен, признавший вину, был осужден на пять лет, а уголовное дело военных все еще рассматривает 235-й ГВС, перед которым вскоре предстанет генерал Муминджанов. В случае удовлетворения ходатайства следствия, а в этом сомневаться не приходится, свой 56-й год рождения, наступающий через несколько дней в сентябре, генерал отметит в камере.

Николай Сергеев