Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Взятка повторного использования

Экс-начальнику вещевого управления Минобороны дважды инкриминировали одни и те же деньги

«Ъ» стали известны подробности уголовного дела в отношении бывшего начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика. Он был арестован по обвинению в получении взятки в 4 млн руб. от генерального директора АО «Княгининская швейная фабрика» (КШФ) Александра Свистунова за привлечение предприятия к исполнению контрактов для военного ведомства. По данным «Ъ», соответствующую сумму в сейфе полковника следователи находили еще в 2017 году, но возбужденное тогда дело о мошенничестве прекратили, поскольку офицер доказал законность происхождения средств. Эти деньги снова оказались в деле, когда на Владимира Демчика, Александра Свистунова и других дал показания ранее судимый предприниматель.

Как оказалось, дело Владимира Демчика (на фото) имеет финансовую предысторию

Как оказалось, дело Владимира Демчика (на фото) имеет финансовую предысторию

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как оказалось, дело Владимира Демчика (на фото) имеет финансовую предысторию

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР обвиняет Владимира Демчика в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Александра Свистунова — в ее даче (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 году Александр Свистунов передал тогдашнему начальнику вещевого управления Минобороны России Демчику 4 млн руб. за привлечение КШФ в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд ВС РФ.

Владимира Демчика 235-й гарнизонный военный суд арестовал 2 августа, а его предполагаемого сообщника Свистунова — только на днях. Все это время руководитель КШФ проходил свидетелем по уголовному делу. О том, что они причастны к преступлениям коррупционной направленности, показания дал бизнесмен Олег Трибунских из Воронежа.

В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве господин Трибунских рассказал также о взятке, данной экс-начальнику полковника Демчика генерал-майору Валерию Муминджанову, который ранее возглавлял департамент ресурсного обеспечения Минобороны, а до ареста являлся замкомандующего Ленинградским военным округом.

Дела в отношении генерала, полковника в отставке и руководителя КШФ в ГВСУ СКР хотели объединить, но Валерий Муминджанов подал ходатайство о заключении с ним контракта на участие в СВО, в связи с чем его уголовное преследование должно быть приостановлено. Отметим, что под следствие он попал, будучи участником спецоперации.

Валерий Муминджанов, Владимир Демчик и Александр Свистунов свою вину категорически отрицают, называя Олега Трибунских, который, по их данным, ранее был неоднократно судим, провокатором.

В деле, например, имеется запись разговора с Александром Свистуновым, сделанная Олегом Трибунских, в котором они обсуждали «своих» людей в Минобороны, стоившая свободы генералу и полковнику.

Владимир Демчик занимал должность начальника вещевого управления Минобороны с 2016 по 2018 год, а до этого два года являлся руководителем вещевого управления штаба материально-технического обеспечения (МТО) вооруженных сил РФ. Замначальника штаба выступал генерал Муминджанов, а общее руководство МТО осуществлял замминистра обороны генерал-армии Дмитрий Булгаков, арестованный по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в рамках своего уголовного дела.

По данным «Ъ», через год после назначения начальником управления, в апреле 2017-го, сотрудники ГВСУ СКР пришли с обыском в кабинет полковника Демчика и изъяли из его сейфа €22,5 тыс., $19 тыс. и 500 тыс. руб.

Еще порядка 950 тыс. руб. нашли у него дома. Владимир Демчик представил справки о приобретении валюты еще за пять лет до обыска, а также убедил правоохранителей в том, что найденные у него рубли вполне являлись накоплениями. Через полгода дело о мошенничестве прекратили в связи с отсутствием события преступления, а деньги полковнику Демченко вернули. В 2018 году он в связи с выслугой лет уволился из военного ведомства, став замдиректора ООО «Текстильная торговая компания». При этом, несмотря на мирную должность, в отставку вышел обладателем медалей ордена «За заслугу перед Отечеством» обоих степеней, наград за участие в сирийской кампании и за возвращение Крыма, трех благодарностей президента Путина и трех грамот министра обороны Шойгу.

По версии защиты и самого Владимира Демчика, в данном деле не только отсутствует предмет взятки, но и сама необходимость в ее даче.

Защита полковника утверждает, что управление, которым руководил Владимир Демчик, контракты с поставщиками военного ведомства не готовило, а лишь собирало заявки от частей на то или иное обмундирование. Закупалось же оно АО «Военкор».

КШФ с советских времен поставляла военным и другим силовым структурам головные уборы, фуражки, кепки и береты, являясь своеобразным монополистом в этой сфере. Руководителем предприятия являлся отец Александра Свистунова, а после его смерти в 2016 году бизнес перешел к сыну. При этом резко увеличился и объем поставляемой военным продукции. Если в 2015 году с фабрикой «Военторгом» были заключены договоры на 62 млн руб., в 2016-м их не было вообще, то в 2017-м закупки были произведены на рекордную сумму 250 млн руб.

Сам Владимир Демчик объяснил это реформой в области обмундирования вооруженных сил, которая проводилась по заданию генерала армии Булгакова. В 2017 году офицеры, прапорщики и контрактники стали носить фуражки, которые не были положены срочникам.

Для повышения престижа военной службы тогдашний глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился ввести не только фуражки, но и нарукавные нашивки, соответствующие годам службы.

Отвечавшим за лес чиновникам Минобороны запросили внушительные сроки

На днях ГВСУ СКР, отчитываясь о расследовании уголовного дела в отношении Владимира Демчика и Александра Свистунова, сообщило, что у первого для погашения ущерба были арестованы активы: загородный дом, трехкомнатная квартира и проч., оцениваемые на сумму более 100 млн руб. В свою очередь, адвокат экс-военного Сергей Старовойтов отметил «Ъ», что его подзащитный с 2018 года только в виде пенсии получил около 4,5 млн руб., а доходы от бизнеса (помимо фабрики это ИП по сдаче недвижимости в аренду) вполне соответствуют его имущественному положению.

В ближайшее время ГВСУ СКР планирует обратиться в суд с ходатайством о продлении Владимиру Демчику содержания под стражей. Защита будет ходатайствовать об изменении меры пресечения на домашний арест или запрет определенных действий.

Николай Сергеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...