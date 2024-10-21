Взятка повторного использования

«Ъ» стали известны подробности уголовного дела в отношении бывшего начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика. Он был арестован по обвинению в получении взятки в 4 млн руб. от генерального директора АО «Княгининская швейная фабрика» (КШФ) Александра Свистунова за привлечение предприятия к исполнению контрактов для военного ведомства. По данным «Ъ», соответствующую сумму в сейфе полковника следователи находили еще в 2017 году, но возбужденное тогда дело о мошенничестве прекратили, поскольку офицер доказал законность происхождения средств. Эти деньги снова оказались в деле, когда на Владимира Демчика, Александра Свистунова и других дал показания ранее судимый предприниматель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как оказалось, дело Владимира Демчика (на фото) имеет финансовую предысторию

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Как оказалось, дело Владимира Демчика (на фото) имеет финансовую предысторию

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР обвиняет Владимира Демчика в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Александра Свистунова — в ее даче (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 году Александр Свистунов передал тогдашнему начальнику вещевого управления Минобороны России Демчику 4 млн руб. за привлечение КШФ в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд ВС РФ.

Владимира Демчика 235-й гарнизонный военный суд арестовал 2 августа, а его предполагаемого сообщника Свистунова — только на днях. Все это время руководитель КШФ проходил свидетелем по уголовному делу. О том, что они причастны к преступлениям коррупционной направленности, показания дал бизнесмен Олег Трибунских из Воронежа.

В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве господин Трибунских рассказал также о взятке, данной экс-начальнику полковника Демчика генерал-майору Валерию Муминджанову, который ранее возглавлял департамент ресурсного обеспечения Минобороны, а до ареста являлся замкомандующего Ленинградским военным округом.

Дела в отношении генерала, полковника в отставке и руководителя КШФ в ГВСУ СКР хотели объединить, но Валерий Муминджанов подал ходатайство о заключении с ним контракта на участие в СВО, в связи с чем его уголовное преследование должно быть приостановлено. Отметим, что под следствие он попал, будучи участником спецоперации.

Валерий Муминджанов, Владимир Демчик и Александр Свистунов свою вину категорически отрицают, называя Олега Трибунских, который, по их данным, ранее был неоднократно судим, провокатором.

В деле, например, имеется запись разговора с Александром Свистуновым, сделанная Олегом Трибунских, в котором они обсуждали «своих» людей в Минобороны, стоившая свободы генералу и полковнику.

Владимир Демчик занимал должность начальника вещевого управления Минобороны с 2016 по 2018 год, а до этого два года являлся руководителем вещевого управления штаба материально-технического обеспечения (МТО) вооруженных сил РФ. Замначальника штаба выступал генерал Муминджанов, а общее руководство МТО осуществлял замминистра обороны генерал-армии Дмитрий Булгаков, арестованный по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в рамках своего уголовного дела.

По данным «Ъ», через год после назначения начальником управления, в апреле 2017-го, сотрудники ГВСУ СКР пришли с обыском в кабинет полковника Демчика и изъяли из его сейфа €22,5 тыс., $19 тыс. и 500 тыс. руб.

Еще порядка 950 тыс. руб. нашли у него дома. Владимир Демчик представил справки о приобретении валюты еще за пять лет до обыска, а также убедил правоохранителей в том, что найденные у него рубли вполне являлись накоплениями. Через полгода дело о мошенничестве прекратили в связи с отсутствием события преступления, а деньги полковнику Демченко вернули. В 2018 году он в связи с выслугой лет уволился из военного ведомства, став замдиректора ООО «Текстильная торговая компания». При этом, несмотря на мирную должность, в отставку вышел обладателем медалей ордена «За заслугу перед Отечеством» обоих степеней, наград за участие в сирийской кампании и за возвращение Крыма, трех благодарностей президента Путина и трех грамот министра обороны Шойгу.

По версии защиты и самого Владимира Демчика, в данном деле не только отсутствует предмет взятки, но и сама необходимость в ее даче.

Защита полковника утверждает, что управление, которым руководил Владимир Демчик, контракты с поставщиками военного ведомства не готовило, а лишь собирало заявки от частей на то или иное обмундирование. Закупалось же оно АО «Военкор».

КШФ с советских времен поставляла военным и другим силовым структурам головные уборы, фуражки, кепки и береты, являясь своеобразным монополистом в этой сфере. Руководителем предприятия являлся отец Александра Свистунова, а после его смерти в 2016 году бизнес перешел к сыну. При этом резко увеличился и объем поставляемой военным продукции. Если в 2015 году с фабрикой «Военторгом» были заключены договоры на 62 млн руб., в 2016-м их не было вообще, то в 2017-м закупки были произведены на рекордную сумму 250 млн руб.

Сам Владимир Демчик объяснил это реформой в области обмундирования вооруженных сил, которая проводилась по заданию генерала армии Булгакова. В 2017 году офицеры, прапорщики и контрактники стали носить фуражки, которые не были положены срочникам.

Для повышения престижа военной службы тогдашний глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился ввести не только фуражки, но и нарукавные нашивки, соответствующие годам службы.

На днях ГВСУ СКР, отчитываясь о расследовании уголовного дела в отношении Владимира Демчика и Александра Свистунова, сообщило, что у первого для погашения ущерба были арестованы активы: загородный дом, трехкомнатная квартира и проч., оцениваемые на сумму более 100 млн руб. В свою очередь, адвокат экс-военного Сергей Старовойтов отметил «Ъ», что его подзащитный с 2018 года только в виде пенсии получил около 4,5 млн руб., а доходы от бизнеса (помимо фабрики это ИП по сдаче недвижимости в аренду) вполне соответствуют его имущественному положению.

В ближайшее время ГВСУ СКР планирует обратиться в суд с ходатайством о продлении Владимиру Демчику содержания под стражей. Защита будет ходатайствовать об изменении меры пресечения на домашний арест или запрет определенных действий.

Николай Сергеев