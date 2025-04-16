У торговцев никотином спросят разрешения

По данным “Ъ”, планы Минфина по введению лицензирования розничной торговли табаком по аналогии с разрешительным режимом для алкогольного рынка одобрены на совещании у вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Как ожидается, с осени 2026 года разрешения на торговлю потребуются каждому объекту табачной розницы, для потери лицензии достаточно будет однократного нарушения, ее стоимость составит в разных версиях от 20 тыс. руб. на год до 60 тыс. руб. на пять лет. Требования к торговым объектам зафиксирует федеральный центр, оговорив право регионов их ужесточать, контроль исполнения также разделят между уровнями власти и частично цифровизируют. В компаниях отмечают, что новое регулирование может вызвать снижение числа табачных торговых точек и эффект будет сильно зависеть от характера требований властей, например, к подтверждению прав аренды помещений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Правительство доработало концепцию лицензирования розничной торговли табаком и его субститутами, включая вейпы и кальяны. О том, что Минфин намерен ввести в отрасли лицензирование розницы, отчаявшись в борьбе с нелегальной реализацией никотинсодержащей продукции, “Ъ” писал 18 февраля, сама идея обсуждается как минимум с лета 2024 года (см. «Ъ-Онлайн» от 14 августа). Сейчас высокая прибыль в этом секторе с лихвой покрывает риски продавцов от действующих штрафов и санкций за нарушения. Необходимость решать проблему, а также успехи властей в цифровом учете движения товаров с помощью маркировки (см. “Ъ” от 12 июля 2024 года) и подтолкнули Белый дом к введению разрешительного режима в розничной торговле табаком — в целом он будет довольно близок к требованиям, которые уже действуют в алкогольной рознице.

“Ъ” ознакомился с документами, описывающими нынешние взгляды Минфина на то, что будет происходить при введении лицензий в табачной отрасли. В концепции реформы регулирования табачной розницы ведомство предлагает вводить требования с 1 сентября 2026 года (новые ограничения по закону о контроле и надзоре могут быть реализованы не чаще двух раз в год, 1 сентября или 1 марта, отложенный старт явно учитывает необходимость как правки законодательства, так и адаптации к нему рынка: социальных последствий в виде «табачных бунтов» в правительстве не хотят). Выдавать лицензии будет Росалкогольтабакрегулирование — профильное агентство Минфина — по выбору заявителя на платформе «Гостех», где уже оформляют разрешения на производство и оптовую торговлю табаком и его субститутами, или в госинформсистеме маркировки товаров (ГИС МТ). Системы автоматически будут обмениваться данными. Там же будет размещен реестр лицензий и сервис по оформлению документов. Де-факто революций не ожидается — действующая система просто расширит свой функционал. При этом работу с системой и общение с бизнесом в рамках нового разрешительного режима предлагается переложить на власти регионов — у Минфина просто нет необходимого для этого аппарата.

Отдельная лицензия при этом потребуется для каждого торгового объекта. Условия ее получения — наличие регистрации в ГИС МТ. Торговцам устройствами для курения, маркировка которых пока не обязательна, лицензии станут необходимы только после введения такого требования. Также лицензиат должен будет иметь в собственности или аренде торговые объекты, соответствующие требованиям «антитабачного» ФЗ-15 от 23 февраля 2013 года, и не иметь долгов по налогам свыше 3 тыс. руб. Отдельным блоком требований, пока наиболее неясным для реализации, является обязанность бизнеса подтвердить выполнение ограничений ст. 19 и 20 закона (запрет на торговлю сигаретами поштучно и продажа несовершеннолетним) и дополнительных региональных ограничений. Субъекты РФ могут вводить свои требования к площади торговых объектов, но в пределах установленных центром минимального и максимального значений. Порядок контроля хотят зафиксировать на федеральном уровне, разделив, в частности, полномочия городских и областных властей. Предполагается, что контроль за соблюдением федеральных ограничений Росалкогольтабакрегулирование будет проводить дистанционно — с помощью мобильного приложения «Инспектор» (см. “Ъ” от 21 августа 2024 года) и запросов к коллегам по правительству. Субъектам РФ предложено оставить и возможность выездного контроля.

Госпошлину за выдачу лицензии Минфин предлагает зафиксировать на уровне 60 тыс. руб. для розничной и 800 тыс. руб. для оптовой торговли табаком, срок действия документа составит пять лет, его продление (с подтверждением соблюдения требований) также будет облагаться пошлиной. Закрытый перечень оснований для аннулирования разрешения на торговлю будет включать в себя однократное нарушение лицензионных требований, а также стандартные условия— уклонение от проверки, ликвидация компании или ИП и т. п. После аннулирования возобновить лицензию на ту же компанию можно будет лишь через год.

Эти детали, вероятно, довольно близки к финальной конфигурации нового регулирования: в курирующем тему аппарате правительства “Ъ” подтвердили, что концепция обсуждалась с представителями компаний табачной торговли на двух совещаниях — у «регуляторного» заместителя министра, статс-секретаря Минэкономики Алексея Херсонцева и у «налогового» заместителя главы Минфина Алексея Сазанова. Сюрпризов со стороны рынка власти не ждут.

По данным протокола последнего совещания по данной теме у господина Григоренко, концепция Минфина Белым домом поддержана, профильным ведомствам поручено к середине лета согласовать и представить в правительство корреспондирующие изменения к действующему законодательству. Дискуссии вокруг проекта не выглядят принципиальными — в протоколе зафиксировано лишь предложение ограничить минимальную площадь табачного ларька 5 кв. м (но субъекты РФ смогут этот порог повысить) и снизить срок действия лицензии до одного года при необходимости ежегодной уплаты пошлины в размере 20 тыс. руб.

В JTI, PMI и International Tobacco Group на вопросы “Ъ” о том, как планы Белого дома скажутся на торговле табаком, оперативно не ответили. Два собеседника “Ъ” на табачном рынке назвали вопрос лицензирования торговли крайне чувствительным для производителей. Один из них не исключил, что внедрение меры приведет к существенному сокращению числа мест реализации продукции, в первую очередь — за счет небольших точек продажи табака.

Гендиректор DNA Realty Антон Белых не исключает, что внедрение лицензирования для табачной розницы будет более ощутимым, чем для алкогольного рынка. Речь идет преимущественно о ситуативном бизнесе: он занимает небольшие помещения — 11–20 кв. м, часто это субаренда части площадей, договоры сроком на 11 месяцев. Важным моментом господин Белых называет механизм контроля наличия у табачных магазинов соглашений с собственниками. Сложности может создать необходимость их регистрации в Росреестре, по примеру алкогольной розницы. Тогда небольшие площади табачных лавок потребуется отдельно выделять, но не все собственники готовы проделать эту работу, считает эксперт. В итоге темпы развития табачной розницы могут замедлиться.

Олег Сапожков, Александра Мерцалова