Граждане меньше курят в тени

Объем предложения табачной и смежной продукции в июле—сентябре 2024 года увеличился более чем на 11% год к году. Это может быть обусловлено как обелением рынка, так и растущим спросом. Потребители рассматривают курение как меру борьбы со стрессом и не отказываются от него даже с учетом роста цен на продукцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Объем предложения продукции для курения в третьем квартале текущего года составил 3,07 млрд условных упаковок, увеличившись на 11,7% год к году, подсчитали в ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»). Эти данные включают в себя сигареты, папиросы, никотиносодержащую (нагреваемый табак, электронные системы доставки никотина (ЭСДН) и жидкости для них, бестабачные смеси) и альтернативную (сигариллы, сигары, кретек, трубочный, нюхательный и курительный табак) продукцию. Рост предложения продиктован увеличением производства на 11,4% год к году, до 2,9 млрд условных упаковок, и экспорта на 20,4%, до 124,7 млн условных упаковок, следует из данных ЦРПТ.

Собеседник “Ъ” на табачном рынке также фиксирует увеличение предложения, но более сдержанное — на 3,5–4% год к году. Такую динамику он связывает с обелением продаж.

Как отметили в ЦРПТ, после начала маркировки долю незаконного оборота сигарет удалось снизить до 11,3% с 15,6%, закрыто 56 нелегальных табачных фабрик.

На рынке никотинсодержащей продукции, где внедрение маркировки завершилось только в 2023 году, легальный оборот растет еще быстрее: в 23 раза вырос объем легально продаваемой такой продукции.

Главный редактор отраслевого агентства «Русский табак» Максим Королев замечает, что для этого сегмента рынка характерен прерывистый цикл поставок: это частично может обеспечивать рост предложения в пределах одного квартала. Прирост предложения фиксируется практически во всех категориях. Для сигарет и папирос динамика в июле—сентябре составила 11,2% год к году, до 2,7 млрд условных упаковок. Для альтернативной продукции зафиксирован прирост на 31,8%, до 75,4 млн штук, никотиносодержащей — на 12,1%, до 310,1 млн.

Предложения всегда рождаются из спроса, замечает руководитель Союза предприятий никотиносодержащих изделий Герман Лукашов. Эксперт замечает, что одним из ключевых факторов, подталкивающих к курению сигарет, остается стресс: «Логично, что в текущей ситуации потребление растет». На этот же фактор обращает внимание Максим Королев, хотя и замечает, что частично он нивелируется осведомленностью о вреде курения. Это в большей степени влияет на сгораемые сигареты, в то время как продажи ЭСДН и нагреваемого табака растут за счет переориентации потребителей, говорит он.

Большую часть спроса на вейпы сегодня формируют бывшие потребители сигарет, замечает господин Лукашов.

Собеседник “Ъ” на табачном рынке считает, что перераспределение в большей степени характерно для западного, чем для российского рынка. Он напоминает, что объем предложения в стране ограничен: крупные производители не поставляют на рынок новинки систем нагревания табака.

Внутренний спрос на все ключевые продукты табачной промышленности в третьем квартале 2024 года демонстрировал рост, несмотря на увеличение цен, отмечают в ЦРПТ. Средняя стоимость сигарет в этот период составила 182 руб. за условную упаковку, увеличившись на 8,3% год к году. Нагреваемый табак подорожал на 6,3%, до 184 руб., трубочный — на 14,9%, до 805 руб. Жидкости для ЭСДН с развитием этого рынка, напротив, подешевели более чем на 30%, до 1,2 тыс. руб. за упаковку. Но Максим Королев замечает, что объективные сведения по сегменту получить сложно: значительная его часть в тени.

Впрочем, он сомневается, что колебания цен на продукцию могут оказывать существенное влияние на ее потребление. В периоды резкого роста стоимости потребители чаще переходят на нелегальную продукцию, чем отказываются от курения, отмечает эксперт. Хотя, по его мнению, в крупных городах сделать это сложнее и речь в основном о небольших населенных пунктах, где развита несистемная розница. Герман Лукашов видит риски дальнейшего перехода в серый сектор спроса на ЭСДН, продиктованные ростом акцизов и ужесточением мер регулирования в этой категории.

Александра Мерцалова