«Инвестиционный портфель сегодня — очень динамическая история»

После оптимистичного начала 2025 года на фондовом рынке преобладает разочарование от несбывшихся надежд. Однако даже в таких условиях можно сформировать эффективный инвестиционный портфель. Какие факторы сегодня имеют первостепенное значение, рассказывает управляющий директор Sber Private Banking Андрей Шенк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий директор Sber Private Banking Андрей Шенк

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Управляющий директор Sber Private Banking Андрей Шенк

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сейчас непростое время для инвестора, потому что в моменте совпало несколько негативных событий — как глобальных, так и внутренних. Как результат, сильно выросла волатильность на рынке. При этом в первые два месяца мы видели сильный рост рынков на фоне, как мы сейчас понимаем, избыточных оптимистических ожиданий. По факту геополитическая ситуация пока никуда не сдвинулась, и инфляция, на которую ориентируется Банк России, принимая решение по ключевой ставке, остается на том же уровне. Поэтому ожидания смягчения денежно-кредитной политики ЦБ постоянно сдвигаются по времени.

Угроза рецессии

Геополитическая ситуация в настоящий момент — это далеко не только история Россия — Украина — это еще и Иран, потому что это напрямую влияет на цены на нефть. Есть еще геополитическая напряженность с Китаем, которая пока не развивается в сторону эскалации, однако тарифная политика, предложенная Трампом, — это фундаментальные изменения в глобальной торговле, по сути, это возвращение на 80 лет назад. Сейчас все наблюдают, к какой перестройке это приведет. Условно говоря, вопрос звучит так: можно ли решить стратегические задачи, не доводя экономику до состояния рецессии? Пока это влияет на Россию опосредованно, но при этом отражается на ценах на нефть и другие природные ресурсы.

Глобальная рецессия — это угроза и для России, потому что означает низкие цены на сырье, ослабление валюты, ускорение инфляции и бюджетные сложности. Все это формирует очень высокую неопределенность на рынке. Если в прошлом году у среднестатистического инвестора была понятная стратегия — вкладываться в инструменты денежного рынка, — то сейчас выбор сложнее. Понятно, что оставаться в фондах денежного рынка по-прежнему довольно выгодно из-за того, что реальная ставка высокая, но, в отличие от прошлого года, появилась надежда на скорую смену тренда в случае ослабления санкционного режима, и нужно успеть поймать момент.

Теория вероятности

Если в начале года превалировала ставка на оптимистичный сценарий, то сегодня его вероятность снизилась. Да, мы по-прежнему его рассматриваем, но сейчас вероятность позитивного, негативного и базового сценариев, можно сказать, примерно одинаково высока. И эта неопределенность касается всех классов активов, и, как мне кажется, сегодня стоит выбирать умеренно консервативную стратегию. Это значит, что независимо от того, какой у вас риск-профиль, пока не стоит активно наращивать долю рискованных активов. Очень много открытых вопросов: цена на нефть, дефицит бюджета и возможности Минфина провести заимствования по приемлемой цене.

Вместе с этим какой-то фокус на рисковые активы иметь нужно, потому что оптимистичный сценарий остается возможным, и вероятность, что будет какое-то геополитическое улучшение, не равна нулю. А пропустить это ралли, конечно, не хотелось бы. Мы видели: как только эти вероятности повышаются, начинает приходить спекулятивный капитал, и рынок может расти достаточно сильно и резко, но поймать этот момент невозможно.

«Голубые фишки» и флоатеры

Сегодня актуальна стратегия условного усреднения, когда мы на каких-то коррекциях докупаем бумаги, но небольшими объемами. В случае с акциями мы имеем в виду в первую очередь индексные истории. Кстати, в январе-феврале наибольший спрос был именно на «голубые фишки». При этом мы не видели хорошей динамики в бумагах второго и третьего эшелонов. Я думаю, что этот тренд будет достаточно устойчивым.

Однозначно сегодня хорошее время для покупки облигаций, при этом я бы рекомендовал рассматривать ОФЗ на средний срок и корпоративные облигации качественных эмитентов. Также стоит сохранять долю флоатеров в портфеле — пока еще рано полностью «переворачиваться» в инструменты с фиксированной доходностью, это стоит делать постепенно.

С длинными ОФЗ я пока рекомендую быть осторожными, ведь при реализации одного из негативных сценариев произойдет снижение экспортной выручки и, как следствие, ослабление рубля и рост инфляционных рисков. Если цены на нефть будут держаться на низких уровнях долго, будет расти вероятность более сильного повышения ставки.

В сегменте корпоративных облигаций наиболее интересными кажутся выпуски качественных эмитентов. Процентный риск там, как правило, ниже, чем в ОФЗ, так как длинных выпусков практически нет. Однако на первый план выходит кредитный риск, и это требует более качественного кредитного анализа. Нужно убедиться, насколько заимствования под 28–29% обеспечены эффективной финансовой моделью.

Ситуация на валютном рынке, когда рубль укрепился, несмотря на снижение нефтяных котировок на 15% с начала года, не выглядит устойчивой. В целом даже в базовом сценарии мы ожидаем ослабления рубля на 10–15%, и поэтому возникает потребность в защите портфеля от валютных рисков. Один из инструментов — замещающие облигации. Особенно это актуально для клиентов private banking. Этот сегмент клиентов традиционно не хочет брать экспозицию только на одну валюту и предпочитает иметь сбалансированный портфель. Хотя и здесь тоже надо смотреть на то, чтобы не брать избыточных рисков.

Еще один способ диверсификации — структурные продукты. Они дают возможность подобрать необходимый профиль доходности и уровень защиты капитала. Например, их доходность может зависеть, от динамики базовых активов, индексов. Таким образом, инструмент можно адаптировать под конкретные цели инвестора: от консервативных стратегий с минимальным риском до более активных рыночных.

Отдельно стоит сказать об IPO. В прошлом году мы наблюдали бум размещений, и далеко не все результаты порадовали инвесторов. Однако тут важно уточнить, что обычно в IPO инвестируют не «последние деньги», это инвестиция надолго. Кроме того, важно разделять динамику цены акций, на которую влияет множество факторов, включая изменчивый новостной фон, и изменение фундаментальной стоимости, которая отражается в результатах компании. Важно оценивать именно то, насколько деятельность компании соответствует прогнозам, которые давали ее акционеры в момент размещения. Именно так стоит подходить и к тем размещениям, которые мы можем увидеть в этом году.

Не забываем о золоте

Несмотря на то что котировки золота бьют рекорды, спрос на металл будет оставаться высоким. Сейчас нет никаких причин для того, чтобы инвесторы избавлялись от золота. Спрос на него со стороны ключевых игроков, как правило, растет, когда существуют высокие геополитические риски, инфляционные риски и когда сильно меняются торговые отношения между странами. Сейчас все три фактора в той или иной степени указывают в пользу роста спроса на золото. А значит, будет расти и цена. Сокращать позиции в золоте будет иметь смысл, когда глобальная экономика вернется на устойчивую траекторию роста, а риски будут снижаться.

Вместе с тем мы видели, что золото корректировалось. Когда волатильность на глобальном рынке достигает пика, корреляция между всеми классами активов растет. В этот момент обычно все падает. Это классическая история, причина которой проста: высокий уровень «плеча», то есть многие позиции на различных рынках фондируются заемными средствами. Естественно, когда волатильность растет, начинаются margin call, и участникам рынка требуется ликвидность для дофондирования позиций. В таких условиях начинают продавать не только рисковые активы, но и наиболее ликвидные: казначейские облигации и золото. Но это краткосрочный фактор, который быстро сходит на нет, когда волатильность нормализуется. Для долгосрочного инвестора золото — неотъемлемая часть портфеля, как инструмент диверсификации и защита от рыночных и иных рисков. Обычно рекомендуют держать в золоте 5–15% портфеля, и вот сегодня, на мой взгляд, эта доля должна быть ближе к верхней границе, потому что золото — хороший защитный актив.

Фокус на низкий риск

В целом не существует единой стратегии для всех, потому что важно учитывать не только риск-профиль, но и горизонт инвестирования. По-прежнему пока разумно сохранять осторожность и иметь высокую долю консервативных активов. Снижение котировок можно использовать для увеличения позиции в рисковых активах, но делать это постепенно.

При этом мы должны учитывать, что портфель сегодня — это такая динамическая история, и он должен меняться в зависимости от того, вероятность какого сценария начинает превалировать. В каком-то смысле тактическое управление становится в моменте даже более важным, чем стратегическое позиционирование. Однако тактические действия следует совершать грамотно, оценивая и осознавая риски. Следует избегать эмоциональных решений и четко следовать выбранной стратегии.