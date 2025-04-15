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Инвесторы настроились на рецессию

Международные портфельные управляющие не верят в экономическую политику Дональда Трампа

Мировая экономика находится на пороге рецессии из-за внешней политики президента США, считает большинство опрошенных Bank of America портфельных управляющих. Они избавляются от акций, в первую очередь американских, и наращивают долю наличности в портфелях, а также защитных активов, таких как золото и короткие гособлигации. В текущих условиях инвесторы видят повышенные риски отказа от повсеместного использования доллара США.

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Опрос глобальных портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA) в апреле 2025 года, свидетельствует о резком ухудшении их ожиданий относительно перспектив мировой экономики. В анкетировании приняли участие 195 управляющих, которые распоряжаются активами на $444 млрд.

Число респондентов, уверенных в том, что в ближайшие 12 месяцев темпы роста мировой экономики замедлятся, на 82% превысило число тех, кто надеется на ускорение темпов.

В марте пессимистов было лишь на 44% больше, чем оптимистов. Столь негативные оценки BofA не фиксировал ни разу за 30-летнюю историю опросов. Более того, количество управляющих, ожидающих рецессии в мировом масштабе, на 42% превысило число тех, кто не ожидает такого развития событий. Таких пессимистических настроений не было с июня 2023 года.

Настроения инвесторам испортили «апрельские тезисы» президента США Дональда Трампа, предложившего поднять тарифы почти для всех стран, и в наибольшей степени — в отношении товаров и услуг из Китая. Именно риск торговой войны 80% респондентов считают ключевым риском для мировой экономики в ближайшие 12 месяцев. Это самая высокая концентрация одного риска за 15 лет опросов BofA. Кроме того, управляющие назвали и новый ключевой риск — крах доллара на фоне повсеместного отказа от американской валюты. При этом оценка доминировавшего прежде риска высокой инфляции опустилась до 10%. К тому же ни один респондент не назвал в числе ключевых рисков для мировой экономики продолжение вооруженного конфликта на Украине.

Дональд Трамп, президент США, в социальной сети Truth Social 13 апреля 2025 года:

«Никто не сможет соскочить с крючка за несправедливые торговые балансы и неденежные тарифные барьеры… особенно Китай, который на сегодняшний день относится к нам хуже всех».

Вопрос не столько в пошлинах, так как Дональд Трамп еще во время предвыборной гонки обещал ввести новые тарифы, сколько в темпах эскалации и степени агрессивности заявлений, отмечают эксперты. Как считает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева, даже перенос тарифов, объявленный на прошлой неделе, «это не жест переговоров, а стратегия давления». Договориться с более чем 75 странами о новых условиях взаимодействия за три месяца не представляется возможным. «На горизонте замаячило системное переформатирование всей мировой логистики и ценообразования, поэтому угрозу глобального протекционизма участники рынка воспринимают не как повторение 2018–2019 годов (в первый президентский срок Дональда Трампа.— “Ъ”), а как нечто более серьезное»,— отмечает госпожа Николаева.

В таких условиях портфельные управляющие активно сокращали инвестиции в рисковые активы. По оценкам BofA, доля кеша выросла с 4,1% до 4,8%, прибавив за два месяца 1,3 процентного пункта (самый сильный прирост за пять лет). При это стремительнее всего сокращались инвестиции на американском рынке. В марте число портфелей, в которых их доля была ниже индикативного уровня, на 22% превысило число тех, где она была выше.

За месяц число пессимистов выросло на 40 п. п.— это сильнейший прирост за все время наблюдений. Более того, 80% респондентов заявили, что продолжат сокращать вложения в акции американских компаний и дальше.

«Ставшая шоком для рынков эскалация пошлин администрацией Трампа значительно увеличила неопределенность и заставила сомневаться в предсказуемости правил игры, которая была одним из преимуществ американских активов»,— отмечает управляющий активами УК «Доверительная» Дмитрий Терпелов.

Инвесторы распродают американскую валюту и активы

Управляющие фондами закономерно выбирают более надежные активы, к которым можно отнести как золото, так и короткие гособлигации, «которые менее подвержены изменению цены при изменении ставок центробанками», отмечает старший портфельный управляющий «Ренессанс Капитала» Илья Голубов. По данным опроса BofA, 42% респондентов считают, что золото останется самым перспективным активом в 2025 году, на втором месте идет наличность, на третьем месте — гособлигации.

Фондовый рынок России остается подвержен внешним шокам из-за привязки к ценам на энергоносители. Но, как считает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко, здесь появляются устойчивые точки роста — укрепление рубля, ведущее к уменьшению инфляционных рисков и укреплению надежд на переход Банка России к более мягкой ДКП, а также большой набор компаний с сильной операционной моделью, ориентированных на внутренний рынок. «Внутренние драйверы не способны полностью перекрыть падение внешнего спроса на сырье, но могут смягчить негативный эффект»,— поясняет эксперт.

Виталий Гайдаев

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