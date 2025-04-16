Совфед одобрил запрет участия иноагентов в образовании и просвещении

Совет федерации одобрил закон о запрете иностранным агентам осуществлять любую просветительскую и образовательную деятельность. Принятые Госдумой поправки запретили внесенным в реестр в том числе проводить семинары, лекции, организовывать вебинары и круглые столы.

Изменения внесены в закон «Об образовании» и ст. 9 и 11 закона о контроле за деятельностью иноагентов. Согласно поправкам, лицензия на образовательную деятельность будет аннулирована, если лицо признают (или уже признали) иноагентом. Кроме того, документ запрещает включать НКО, признанные иноагентами, в реестр социально ориентированных организаций и оказывать им поддержку со стороны муниципалитетов (сейчас уже действует запрет на получение любой помощи от госорганов).

Проект был внесен на рассмотрение в Госдуму в конце января группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым (ЕР). 5 марта депутаты приняли его в первом чтении, 8 апреля — во втором и третьем. Ко второму чтению поступило 12 поправок, комитет одобрил только три. Одна из них запрещает иноагентам входить в состав органов управления госкорпораций. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Полина Мотызлевская